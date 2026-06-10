Evaluarea la comunicare orală în limba română - proba A este organizată până miercuri inclusiv.

Joi şi vineri, este programată proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C, iar în perioada 15 -17 iunie cea a competenţelor digitale - proba D.

Cum sunt evaluaţi candidaţii la probele orale şi digitale

Conform Ministerului Educaţiei, evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se realizează pentru fiecare candidat de către doi profesori examinatori - cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă şi un altul de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ.

În situaţiile în care această condiţie nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte şcoli.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanţă cu grilele naţionale sau europene - nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins.

În acelaşi mod, rezultatele la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Calendarul probelor scrise de la Bacalaureat 2026

Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă - cea la Limba şi literatura română - proba E.a).

Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie proba obligatorie a profilului - proba E.c).

Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului şi specializării - proba E.d), se va susţine pe 2 iulie.

Elevii din partea minorităţilor naţionale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă - proba E.b).

Peste 130.000 de candidaţi aşteptaţi la prima sesiune

Potrivit Ministerului Educaţiei, sunt aşteptaţi să susţină examenul în prima sesiune, toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate, peste 130.000 de candidaţi absolvenţi de liceu din promoţia curentă şi din seriile anterioare.

Pe 7 iulie se vor afişa rezultatele iniţiale la probele scrise, până la ora 12:00, şi tot în aceeaşi zi se pot şi vizualiza lucrările scrise şi depune contestaţiile, în intervalul orar 14:00 - 18:00. Şi în zilele de 8 şi 9 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi depune contestaţii.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 13 iulie.