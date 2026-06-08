Potrivit Ministerului Educației, 130.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de vară a bacului, cu 22.000 mai mulți decât anul trecut.

Elev: „M-am apucat de învățat acum trei zile”.

Elev: „Nu prea pot să-mi controlez emoțiile. Mă stresez aiurea și apoi îmi dau seama...pentru ce m-am stresat? Mi-a picat un text memoralistic”.

La doar o săptămână distanță după ce Ministerul Educației a anunțat transformarea radicală a Bacalaureatului din 2030, subiectele pregătite pentru actuala promoție par aceleași cu cele primite de părinții lor.

Elev: „Am avut despre localitatea Horețu și meșteșugarii. Horezu de pe lângă județul Vâlcea”.

Elev: „Am avut despre muzică cu viața lui Dinu Lipatti. El a fost un copil, să zic, nu ieșea afară cu toți și îi plăcea foarte mult, era cu pianu el”.

Corespondent PRO TV: „​Proba orală de limba română a Bacalaureatului testează fluiditatea discursului și capacitatea absolventului de a procesa și a interpreta un text. După ce trage biletul, fiecare candidat are la dispoziție 15 minute, apoi prima cerință, exact că la Evaluarea Națională de la clasa a II-a- e să citească textul cu voce tare. La probele orale nu primesc note, deși sunt eliminatorii, ci calificative, mediu, avansat sau experimentat”.

În calendarul de examen urmează proba de limbă maternă, modernă și de competențe digitale. Probele scrise încep peste trei săptămâni.