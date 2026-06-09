Tânăra a obținut în instanță dreptul de a susține examenul mai devreme, în țară, ca să poată ajunge și la testul de admitere la o universitate din Viena la care aplicase. Inițial, Ministerul Educației i-a respins solicitarea.

Alexia a absolvit un liceu din Cluj-Napoca și s-a hotărât să-și continue studiile la o facultate de Economie și Business din Viena.

Alexia Borza, absolventă: „Am primit invitația oficială de a susține examenul în 30 iunie, un examen din engleză, economie și matematică.”

Doar că în aceeași zi era programată și proba de Bacalaureat la matematică, așa că a cerut Ministerului Educației să fie inclusă în sesiunea specială, organizată în luna mai. Solicitarea i-a fost respinsă.

Corespondent Știrile PRO TV: „În prezent, potrivit regulamentului, numai elevii olimpici sau cei care participă la competiții sportive sau artistice internaționale care se desfășoară în același timp cu examenul pot susține bacalaureatul în sesiunea specială.”

După refuz însă, părinții Alexiei au mers în instanță. Printr-o decizie a magistraților Curții de Apel Cluj, Ministerul Educației a fost obligat să accepte ca adolescenta să dea Bacalaureatul mai devreme, pe 12 mai.

Tania Câmpan, avocată: „Abia cu o oră înainte de a expira termenul-limită la care ea se putea înscrie am obținut înscrierea efectivă.”

De aceeași problemă se lovesc des elevii care vor să studieze în alte țări.

Alexandra Bădescu, director adjunct companie de consultanță în studii europene: „Avem mai multe cazuri anual de genul acesta, mai ales pentru elevii care vor să aplice la studii în Germania, fie merg pe alte opțiuni de universități, fie amână, dacă universitățile respective au sesiune în ianuarie sau februarie, fie pierd un an.”

Marian Staș, expert în educație: „Astfel de precedente rescriu niște politici birocratice încremenite. Obiectivul întregului proces este să le fie copiilor cât mai bine, să aibă la îndemână cât mai multe posibilități.”

Acum, după cazul elevei din Cluj, a fost făcută o propunere legislativă care prevede că și absolvenții care vor să studieze în străinătate pot susține Bacalaureatul în sesiunea specială.

Deocamdată ea a fost aprobată de Comisia de Învățământ din Camera Deputaților.