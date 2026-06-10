O mașină electrică care nu parcurge distanța promisă – și un cumpărător care nu a vrut să accepte acest lucru: Tribunalul regional din Wuppertal, Germania, a decis într-o hotărâre că un șofer de mașină electrică poate rezilia în mod valabil contractul de vânzare-cumpărare dacă vehiculul său nu atinge în mod semnificativ autonomia promovată. Pârâta – un dealer auto – trebuie să îi ramburseze reclamantului o mare parte din prețul de achiziție inițial arată publicația hna.de.

Reclamantul a cumpărat o mașină electrică cu 39.000 de euro. Pe site-ul web al dealerului, precum și în catalogul de vehicule al producătorului, era indicată o autonomie conform procedurii WLTP de 332 până la 341 de kilometri. În realitate însă, potrivit afirmațiilor reclamantului, mașina a rămas cu mult în urma acestei valori.

Bateriile mașinii s-au uzat prematur

Reclamantul, care a reclamat autonomia mult prea redusă a mașinii electrice a apelat la un expert.

Șoferul – care, potrivit propriilor declarații, circula în proporție de 90% în zona urbană, întotdeauna în modul Eco și cu o viteză medie de aproximativ 33-37 km/h – a reclamat la dealer că vehiculul parcurgea maximum 160 de kilometri. Concesionarul a verificat vehiculul, dar nu a putut constata nicio defecțiune. În mai 2023, conform hotărârii judecătorești, reclamantul a obținut în cele din urmă rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

Instanța a însărcinat un expert independent cu evaluarea tehnică a vehiculului. Rezultatul: în condiții standardizate de laborator WLTP, mașina a atins o autonomie ponderată de doar 282 de kilometri – adică cu aproximativ 18% mai puțin decât cei 332 de kilometri declarați de producător.

Potrivit expertului, bateria mașinii electrice s-a uzat mai repede decât în mod normal

Defect ascuns al vehicului

Expertul a identificat ca și cauză o degradare avansată a bateriei de tracțiune. Acesta a constatat că uzura celulelor bateriei a avansat mult mai repede decât ar fi fost de așteptat în condițiile de conducere ale reclamantului. În loc de o degradare tipică de 2,5% pe an, valoarea reală a fost considerabil mai mare – un indiciu al unui defect al vehiculului care nu se datora comportamentului de utilizare al cumpărătorului.

Tribunalul regional din Wuppertal a dat dreptate expertului și a declarat valabilă rezilierea contractului de vânzare-cumpărare. Datele privind autonomia din broșura producătorului trebuie considerate cel puțin „declarații publice” în sensul Codului civil german (BGB) și constituie astfel o „caracteristică așteptată” a autovehiculului a argumentat instanța.

Abaterea legală, maximum 10%

În conformitate cu jurisprudența Curții Federale de Justiție (BGH) privind vehiculele cu motor cu ardere internă, se aplică următoarea regulă: o abatere de peste zece la sută de la valorile de consum promise constituie, potrivit hotărârii, un defect semnificativ care dă dreptul la reziliere. Cu 18 la sută, acest prag a fost clar depășit în cazul de față.

Instanța nu a acceptat argumentul dealerului potrivit căruia datele WLTP ar fi doar valori medii și nu o autonomie minimă: întrucât atât producătorul, cât și expertul au utilizat aceeași procedură standardizată de măsurare, valorile sunt direct comparabile. După deducerea costurilor de utilizare, dealerul a trebuit să ramburseze cumpărătorului aproximativ 33.750 de euro.

Hotărârea judecătorească le dă încredere cumpărătorilor de mașini electrice: s-a stabilit că datele privind autonomia vehiculelor electrice nu sunt promisiuni de marketing fără caracter obligatoriu. Aceștia pot avea încredere că vehiculul lor va atinge aproximativ valorile promovate în condiții standard.