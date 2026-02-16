Pentru a se salva ar fi trebuit să împingă scaunul în față și să deschidă ușa. Din nefericire, nu a reușit. În doar câteva minute, focul a cuprins vehiculul și s-a întins la alte trei, aflate în apropiere. Procurorii verifică și dacă au fost respectate normele de omologare.

Din primele cercetări, s-a stabilit că mașina care a ars era un model electric prevăzut cu două locuri.

Însă proprietarul poate renunța la portbagaj ca să câștige încă două locuri. Pasagerii pot intra și ieși doar prin față.

Potrivit procurorilor, femeia se afla în spate. Una dintre ipotezele analizate este că nu a reușit să iasă din mașină, pentru că ar fi avut de făcut multe manevre într-un timp scurt.

Adrian Mitrea - specialist auto: „Procedura de a te autoevacua din spate este să rabatezi scaunul, fie cel din dreapta, fie cel din stânga, maneta de regulă se află pe exteriorul scaunului. Uneori la un vehicul de dimensiune atât de mică, este posibil ca spațiul care este generat doar din rabatarea spătarului să nu fie suficient si atunci să fie nevoie să împingi și scaunul în față, care nu ar fi posibil pentru că nu ajungi la maneta de sub scaun, aflată în fața scaunului din fața ta”.

Anchetatorii urmează să stabilească și ce tip de baterii avea vehiculul.

Titi Aur, expert conducere defensivă: „Sunt periculoase acele cu lithium pentru că sunt greu de stins, se aprind foarte repede, dar se aprind atunci când apare o defecțiune, care în ziua de astăzi apare mult mai ușor decât acum 20-30 de ani la o mașină. Pentru că mașinile au foarte multă electronică, au foarte multe cablaje, foarte mult plastic și atunci există și pericolul să ia foc”.

Problemele pot apărea și din nerespectarea condițiilor de siguranță și omologare.

Adrian Mitrea - specialist auto: „Standardele de calitate și standardele de omologare sunt foarte diferite între ce înseamnă un cvadriciclu, cum este cel care a ars și ce înseamnă un autoturism. Materialele care sunt folosite la un astfel de cvadriciclu nu sunt din aceeași categorie ignifugă cum se folosesc la automobile, inclusiv instalația electrică, inclusiv diverse materiale din interior nu aveau, cu siguranță, certificare ignifugă”.

Între timp, soțul femeii, care a reușit să se salveze, rămâne sub supravegherea medicilor care l-au operat. Urmează să fie audiat când va putea să vorbească despre cele petrecute.