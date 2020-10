Rezultate finale alegeri locale 2020 Bucureşti. Noul primar general şi primarii de sectoare

Rezultatele finale ale alegerilor locale 2020 pentru Primăria Capitalei și primăriile de sector au fost publicate.

Candidaţii susţinuţi de PNL şi USR PLUS Clotilde Armand, Radu Mihaiu şi Ciprian Ciucu au câştigat primăriile Sectoarelor 1, 2 şi 6, iar Robert Negoiţă (Pro Bucureşti 2020), Daniel Băluţă (PSD) şi Cristian Popescu Piedone (PPU-SL) au obţinut primăriile Sectoarelor 3, 4 şi 5, potrivit datelor finale publicate pe site-ul AEP.

Rezultate finale alegeri locale 2020 - Primăria Generală București și Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Nicuşor Dan este câştigător cu 282.631 de voturi, iar Gabriela Firea pe locul al doilea, cu 250.690 de voturi, potrivit Biroului Electoral al Municipiului București.

Rezultatele finale ale alegerilor pentru Primăria Capitalei făcute publice de Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti indică faptul că 672.004 persoane dintre cele înscrise pe listele electorale s-au prezentat la alegerile locale din 27 septembrie. Au fost înregistrate 660.118 voturi valabil exprimate. Dintre acestea, 282.631 au fost pentru Nicuşor Dan şi 250.690 au fost pentru Gabriela Firea.

Conform rezultatelor finale de la alegerile locale 2020 la Primăria Capitalei ale BEM din documentul obţinut de News.ro, candidatul PMP, Traian Băsescu, a obţinut 72.556 de voturi, candidatul Partidului Verde, actorul Florin Călinescu a fost votat de 13.742 de persoane, iar liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu a obţinut 9.892 dintr vourile valabil exprimate, iar Ioan Sîrbu (Alianţa Pro Bucureşti 2020) are 5.315, transmite News.ro.

Restul candidaţilor înscrişi în cursa pentru primarul general au obţinut sub 5.000 de voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Primăria Capitalei - Nicușor Dan



Nicuşor Dan este câştigător cu 282.631 de voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Primăria Capitalei - Gabriela Firea



Gabriela Firea pe locul al doilea, cu 250.690 de voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Primăria Capitalei - Traian Băsescu



Candidatul PMP și fost președinte al României, Traian Băsescu, a obţinut 72.556 de voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Primăria Capitalei - Florin Călinescu



Candidatul Partidului Verde, actorul Florin Călinescu, a fost votat de 13.742 de persoane.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Primăria Capitalei - Călin Popescu-Tăriceanu



Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a obţinut 9.892 dintr vourile valabil exprimate.

Lista cu rezultatele finale la alegerile locale 2020 la Primăria Capitalei poate fi consultată aici.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General al Municipiului Bucureşti



Consiliul General al Municipiului Bucureşti va fi format din PSD, USR PLUS, PNL şi PMP, singurele care au trecut pragul electoral, potrivit datelor finale anunţate, luni, de către Biroul Electoral Municipal. PSD are 20 dintre cele 55 de mandate de consilieri, urmat de USR PLUS cu 17 mandate, PNL cu 12 mandate şi PMP cu patru mandate, transmite News.ro.

Potrivit datelor transmise luni de către BEM, din documentul obţinut de News.ro, s-au prezentat la urne la alegerile din 27 septembrie 672.004 persoane, fiind 635.155 de voturi valabil exprimate. De asemenea, au fost 19.117 de voturi nule.

Pragul electoral de 5% a fost stabilit la 32.607 voturi, acesta fiind atins doar de PSD, USR PLUS, PNL şi PMP.

Din cele 55 de mandate de consilieri generali, 20 revin PSD (cu 211.164 de voturi), 17 Alianţei USR PLUS (cu 175.953 de voturi), 12 PNL (cu 125.940 de voturi) şi 4 PMP (cu 51.001 voturi).

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - ALDE



Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE a obținut 19.088 de voturi în urma alegerilor locale 2020 pentru Consiliul General al Capitalei.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - PSD



Partidul Social Democrat a obținut 211.164 de voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - PMP

Partidul Mișcarea Populară a înregistrat 51.001 de voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - PNL



Partidul Național Liberal a obținut 125.940 de voturi în urma alegerilor locale 2020 pentru Consiliul General București.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - USR PLUS



Alianța USR PLUS a obținut 175.953 de voturi. Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, beneficiază de o majoritate, cu 29 de mandate, fiind susținut atât de USR PLUS, cât și de PNL.

Lista cu rezultatele finale ale alegerilor locale 2020 pentru Consiliul General al Capitalei poate fi consultată aici.

Rezultate finale alegeri locale 2020 - Primăria Sector 1 şi Consiliul Local Sector 1



La Sectorul 1, Clotilde Armand, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a câştigat cu 40,94% dintre voturi, respectiv un număr de 36.455 voturi. Daniel Tudorache, candidatul PSD, a întrunit 39,81% din voturi, reprezentând un număr de 35.451 voturi.

În Consiliul Local al Sectorului 1, PSD a obţinut 9 mandate, Alianţa USR PLUS - 9 mandate, PNL - 6 şi PMP - 3.

Rezultate finale alegeri locale 2020 - Primăria Sector 2 şi Consiliul Local Sector 2



La Sectorul 2, Radu Mihaiu, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a câştigat cu 36,90% dintre voturi, reprezentând un număr de 42.094 voturi. Dan Cristian Popescu, candidatul PSD, a obţinut 31,49%, respectiv 35.920 voturi.

În Consiliul Local al Sectorului 2, PSD a obţinut 10 mandate, USR PLUS - 9, PNL - 6 şi PMP - 2.

Rezultate finale alegeri locale 2020 - Primăria Sector 3 şi Consiliul Local Sector 3



La Sectorul 3, Robert Negoiţă, candidatul Alianţei Pro Bucureşti 2020, a câştigat cu 43,74%, respectiv un număr de 58.786 voturi, iar Adrian Moraru, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a obţinut 28,48%, reprezentând un număr de 38.279 voturi.

În Consiliul Local al Sectorului 3, Alianţa USR PLUS a obţinut 9 mandate, PSD - 8, PNL - 7, Pro Bucureşti 2020 - 5 şi PMP - 2 mandate.

Rezultate finale alegeri locale 2020 - Primăria Sector 4 şi Consiliul Local Sector 4



La Sectorul 4, Daniel Băluţă, candidatul PSD, a câştigat cu 57,03%, adică 58.577 voturi. Simona Spătaru, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a obţinut 29,87%, reprezentând 30.688 voturi.

În Consiliul Local al Sectorului 4, PSD a obţinut 11 mandate, Alianţa USR PLUS - 9 mandate, PNL - 5 şi PMP - 2 mandate.

Rezultate finale alegeri locale 2020 - Primăria Sector 5 şi Consiliul Local Sector 5



La Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, candidatul PPU-SL, a câştigat cu 28,08%, reprezentând 25.902 voturi, iar Daniel Florea, candidatul PSD, a obţinut 25,63%, respectiv 23.649 voturi.

În Consiliul Local al Sectorului 5, PSD a obţinut 10 mandate, PNL - 6, USR PLUS - 5, PPU-SL - 4 şi PMP - 2 mandate.

Rezultate finale alegeri locale 2020 - Primăria Sector 6 şi Consiliul Local Sector 6



La Sectorul 6, Ciprian Ciucu, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a câştigat cu 43,39%, reprezentând 54.134 voturi, iar Gabriel Mutu, candidatul PSD, a obţinut - 34,55%, adică 43.105 voturi.

În Consiliul Local al Sectorului 6, PSD a obţinut 9 mandate, PNL - 8, Alianţa USR PLUS - 8 şi PMP - 2 mandate.