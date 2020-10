Rezultate finale alegeri locale 2020. Cine va forma Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Rezultatele finale ale alegerilor locale 2020 pentru Consiliul General din București au fost făcute publice de Biroul Electoral Municipal.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti va fi format din PSD, USR PLUS, PNL şi PMP, singurele care au trecut pragul electoral, potrivit datelor finale anunţate, luni, de către Biroul Electoral Municipal. PSD are 20 dintre cele 55 de mandate de consilieri, urmat de USR PLUS cu 17 mandate, PNL cu 12 mandate şi PMP cu patru mandate, transmite News.ro.

Potrivit datelor transmise luni de către BEM, din documentul obţinut de News.ro, s-au prezentat la urne la alegerile din 27 septembrie 672.004 persoane, fiind 635.155 de voturi valabil exprimate. De asemenea, au fost 19.117 de voturi nule.

Pragul electoral de 5% a fost stabilit la 32.607 voturi, acesta fiind atins doar de PSD, USR PLUS, PNL şi PMP.

Din cele 55 de mandate de consilieri generali, 20 revin PSD (cu 211.164 de voturi), 17 Alianţei USR PLUS (cu 175.953 de voturi), 12 PNL (cu 125.940 de voturi) şi 4 PMP (cu 51.001 voturi).

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - ALDE



Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE a obținut 19.088 de voturi în urma alegerilor locale 2020 pentru Consiliul General al Capitalei.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - PSD



Partidul Social Democrat a obținut 211.164 de voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - PMP



Partidul Mișcarea Populară a înregistrat 51.001 de voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - PNL



Partidul Național Liberal a obținut 125.940 de voturi în urma alegerilor locale 2020 pentru Consiliul General București.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Consiliul General București - USR PLUS



Alianța USR PLUS a obținut 175.953 de voturi. Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, beneficiază de o majoritate, cu 29 de mandate, fiind susținut atât de USR PLUS, cât și de PNL.

Lista cu rezultatele finale ale alegerilor locale 2020 pentru Consiliul General al Capitalei poate fi consultată aici.