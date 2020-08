Tăriceanu va candida la Primăria Capitalei: ”Este nevoie de oameni cu greutate”

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat, joi, că va candida la Primăria Capitalei. El susține că experienţa ca premier şi preşedinte al Senatului îi sunt utile dacă va obține această funcție.

Știrea este în curs de actualizare!

"Experienţa pe care am acumulat-o ca prim-ministru, politic vorbind, şi ca preşedinte al Senatului sunt extrem de utile pentru a clădi o strategie şi o viziune pentru oraşul Bucureşti", a declarat Tăriceanu, potrivit Agerpres, într-o conferinţă de presă.

El a spus că a constatat că în Capitală nu există "niciun candidat liberal" şi îşi doreşte, în calitate de candidat cu acest profil, voturi de la toţi bucureştenii.

"Nicuşor Dan, care participă la cursa pentru Primăria oraşului Bucureşti, n-are un profil liberal. Faptul că este susţinut de PNL e cu totul altceva, ca să nu mai vorbesc de faptul că planează semne serioase de întrebare asupra profilului liberal al PNL, dacă mai este PNL partid liberal sau nu. Eu spun că nu. Celălalt candidat important este Gabriela Firea, social-democrat. Bucureştiul, de 30 de ani, are un electorat liberal şi eu cred că acest electorat liberal are nevoie de o reprezentare pe măsură, adică un candidat cu adevărat liberal. Sunt de 30 de ani liberal şi cred că, în momentul de faţă, (...) având în vedere că trecem printr-o perioadă extrem de dificilă, o perioadă grea, sigur, generată de epidemia de coronavirus, nu este timp de experimente. Este nevoie de oameni cu experienţă, de oameni cu greutate", a susţinut liderul ALDE.

Tăriceanu a adresat un îndemn "la competiţie" pentru toate organizaţiile partidului şi a precizat că programul cu proiectele pe care le propune pentru Bucureşti va fi prezentat în cadrul unui eveniment special, la care vor fi anunţaţi şi candidaţii ALDE pentru sectoarele Capitalei.

El a menţionat că viziunea sa liberală presupune "accent pe iniţiativa particulară, individuală" şi o descentralizare a sectoarelor.

"Mă consider în situaţia de a avea o anumită responsabilitate şi o obligaţie, nu numai faţă de electoratul liberal, dar şi faţă de colegii mei din partid. (...) Nu este firesc ca într-o bătălie generalul să stea numai la birou în localul de stat major. El trebuie să fie alături de soldaţi, pe câmpul de bătălie. Acesta este şi un îndemn foarte serios la luptă, la competiţie pentru toate organizaţiile ALDE. Aşa cum ştiţi, am hotărât să dăm autonomie de decizie organizaţiilor noastre în privinţa participării la alegerile locale. Am agreat un acord politic cu PSD, în baza acestui acord politic un număr de 10 - 12 organizaţii vor merge pe liste comune, dar, în acelaşi timp, trei sferturi din organizaţii au hotărât să meargă pe liste individuale. Şi eu cred că e foarte bine, pentru că nu numai în Bucureşti ne adresăm din perspectiva liberală, dar şi în ţară", a punctat Călin-Popescu Tăriceanu.

Preşedintele ALDE a evidenţiat că, în prezent, unicul său obiectiv politic este Bucureştiul.

"Am fost premier şi preşedinte al Senatului. Nu am alte obiective politice. Nu vreau să îmi folosească Primăria drept trambulină pentru a ajunge mai departe. Vreau să mă dedic exclusiv acestui proiect care înseamnă Bucureştiul. Sunt bucureştean sadea, născut în Bucureşti. (...) În Bucureşti am pus mai mult decât o cărămidă la ceea ce este Bucureştiul de astăzi. Am lucrat ca inginer constructor la construcţia primei magistrale de metrou din Bucureşti, la staţia de metrou Piaţa Unirii şi apoi la pasajul Bucur Obor. (...) Vreau în urma mea să las ceva", a adăugat Călin Popescu-Tăriceanu.