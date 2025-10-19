„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18. Rareș Năstase prezintă ancheta „Rezervații pentru Combinații”

Diseară, de la ora 18, urmărim o nouă ediție „România, te iubesc!” Rareș Năstase ne prezintă ancheta „Rezervații pentru Combinații”.

Rareș Năstase: „O anchetă în care vă arăt cât de multe sunt tertipurile în care se taie în ariile protejate de la noi. De-a lungul timpului, noi am tot primit informații referitor la zone în care se defrișează sau în care se construiește și aveam surpriza ca de fiecare dată când ne interesăm geografic pe coordonatele GPS în zona respectivă să găsim arii protejate. Zone care, teoretic, ar trebui să fie nederanjate”.

Mai multe detalii despre ancheta „Rezervații pentru Combinații” puteți afla din clipul video de mai sus.

