„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18:00. Alex Dima prezintă povestea lui Dan Damaschin, preotul care schimbă vieți

În această seară, de la ora 18:00, urmărim o nouă ediție a emisiunii „România, te iubesc!” Colegul nostru, Alex Dima, ne prezintă povestea preotului Dan Damaschin, un om care a transformat binele într-o misiune zilnică.

Alex Dima povestește cum l-a cunoscut pe părintele Dan Damaschin.

„Întâi l-am văzut la știri pe la noi, după aceea am făcut o ediție, un material pentru 1 decembrie. Cred că acum 4-5 ani și acum, urmărind ce se întâmplă acolo, am considerat că este timpul să vorbim mai pe larg despre aceste poveste ce te impresionează bine, foarte multe lucruri care impresionează acolo, dar în primul rând te izbesc cifrele sunt 10.545 de copii aflați în grijă”.

„Peste 3.000 de mame, 274 de case dăruite unor familii pentru a-i salva pe copii, 110 copii de liceu sunt bursieri, primesc masă, casă, cazare și tot ce au nevoie pentru a studia. Și mai sunt date. A făcut și o clinică pentru oamenii aflați în suferință. Clinica asta pornește de la mama Veronica, o doamnă care a murit și a lăsat cinci copii și părintele, când a descoperit-o, pe lângă suferința ei, a descoperit că aceste mame aflate acolo prin sate uitate de lume, nu au acces la sistemul medical. Și asta a fost una dintre cauzele care au omorât-o pe această femeie. Și în memorie ei și mișcat de toată această poveste a construit Clinica Veronica. A luat un hotel cu milion de euro, a mai băgat 2 milioane de euro în el și acum este o clinică”, a adăugat el.

„Sunt vreo 30.000 de oameni care au intrat până acum acolo, în clinică și sunt multe, multe, multe cifre, doar dacă stai să nu merg până la 10.545. Copii pe care îi ajută de trei ori pe an. Ajutorul ăsta pentru acești copii înseamnă undeva 3 milioane de euro. Are costuri la vreo 300.000 euro pe lună”.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













