„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18:00. Alex Dima prezintă povestea lui Dan Damaschin, preotul care schimbă vieți

Stiri actuale
16-11-2025 | 11:32
×
Codul embed a fost copiat

În această seară, de la ora 18:00, urmărim o nouă ediție a emisiunii „România, te iubesc!” Colegul nostru, Alex Dima, ne prezintă povestea preotului Dan Damaschin, un om care a transformat binele într-o misiune zilnică.

autor
Stirileprotv

Alex Dima povestește cum l-a cunoscut pe părintele Dan Damaschin.

„Întâi l-am văzut la știri pe la noi, după aceea am făcut o ediție, un material pentru 1 decembrie. Cred că acum 4-5 ani și acum, urmărind ce se întâmplă acolo, am considerat că este timpul să vorbim mai pe larg despre aceste poveste ce te impresionează bine, foarte multe lucruri care impresionează acolo, dar în primul rând te izbesc cifrele sunt 10.545 de copii aflați în grijă”.

„Peste 3.000 de mame, 274 de case dăruite unor familii pentru a-i salva pe copii, 110 copii de liceu sunt bursieri, primesc masă, casă, cazare și tot ce au nevoie pentru a studia. Și mai sunt date. A făcut și o clinică pentru oamenii aflați în suferință. Clinica asta pornește de la mama Veronica, o doamnă care a murit și a lăsat cinci copii și părintele, când a descoperit-o, pe lângă suferința ei, a descoperit că aceste mame aflate acolo prin sate uitate de lume, nu au acces la sistemul medical. Și asta a fost una dintre cauzele care au omorât-o pe această femeie. Și în memorie ei și mișcat de toată această poveste a construit Clinica Veronica. A luat un hotel cu milion de euro, a mai băgat 2 milioane de euro în el și acum este o clinică”, a adăugat el.

„Sunt vreo 30.000 de oameni care au intrat până acum acolo, în clinică și sunt multe, multe, multe cifre, doar dacă stai să nu merg până la 10.545. Copii pe care îi ajută de trei ori pe an. Ajutorul ăsta pentru acești copii înseamnă undeva 3 milioane de euro. Are costuri la vreo 300.000 euro pe lună”.

Citește și
alex dima
Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV

Etichete: Romania te iubesc, alex dima, Dan Damaschin,

Dată publicare: 16-11-2025 11:32

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
O investigație marca „România, te iubesc!”, semnată de Alex Dima, prezentată la Astra Film Festival. „E o poveste care doare”
Cultura
O investigație marca „România, te iubesc!”, semnată de Alex Dima, prezentată la Astra Film Festival. „E o poveste care doare”

Sibiul este în această săptămână capitala filmului documentar. Peste 70 de pelicule pot fi urmărite în oraș, multe dintre ele în premieră.

Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”
Stiri actuale
Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”

Corespondentul ProTV Alex Dima trage un semnal de alarmă privind apariția unui fals grosolan care îi folosește numele și imaginea pentru a răspândi informații neadevărate.

Recomandări
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

Londra anunţă măsuri „istorice
Stiri externe
Londra anunţă măsuri „istorice" pentru a limita imigraţia. Mahmood: „Generozitatea noastră îi atrage pe migranţii ilegali”

Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri „istorice" pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, relatează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28