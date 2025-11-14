„Regele asfaltului” Nelu Iordache, condamnat din nou. Instanța i-a stabilit o pedeapsă totală de peste 18 ani de închisoare

14-11-2025 | 16:59
Nelu Iordache
Inquam Photos / George Calin

Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste şefe de la APM Ilfov pentru a obţine o autorizaţie de mediu la o staţie de transfer deşeuri.

Sabrina Saghin

Decizia nu este definitivă.

Nelu Iordache a primit 5 ani închisoare pentru dare de mită şi 4 ani pentru cumpărare de influenţă. Aceste pedepse au fost contopite cu condamnări din alte dosare, respectiv dosarul Transalpina (6 ani) şi dosarul fraudelor cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad (11 ani şi 9 luni), în final rezultând 18 ani şi 1 lună de închisoare, conform sentinţei.

Iordache se află în prezent în închisoare, fiind încarcerat din septembrie 2021.

Tribunalul a contopit pedepsele

În dosarul legat de staţia de transfer deşeuri, Genica Bădănoiu a fost condamnată la 2 ani închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influenţă.

În calitate de acţionar în fapt al unei societăţi comerciale cu activitate de gestionare a deşeurilor menajere, la data de 19 decembrie 2019, Nelu Iordache i-ar pretins, în mod direct, directoarei executive a APM Ilfov, Genica Bădănoiu, să elibereze o autorizaţie de mediu pentru societatea sa, aferentă staţiei de transfer gunoaie de la Tunari, judeţul Ilfov, lăsând-o să creadă că are influenţă asupra unor persoane cu funcţii de conducere de la Ministerul Mediului, conform DNA.

Omul de afaceri i-a promis Genicăi Bădănoiu influență în schimbul autorizațiilor

El i-a promis Genicăi Bădănoiu că, în schimbul emiterii autorizaţiei, va interveni astfel încât să fie menţinută în funcţia de director executiv al APM Ilfov. La data de 24 decembrie 2019, autorizaţia respectivă a fost emisă.

Pe 9 iulie 2020, Iordache ar fi promis indirect, prin intermediar, directoarei APM Ilfov suma de 30.000 lei, din care ar fi oferit 15.000 lei, prin intermediul aceleiaşi persoane, pentru a obţine emiterea unei autorizaţii de mediu pentru societatea sa aferentă unei staţii de transfer deşeuri amplasată în Popeşti Leordeni. Genica Bădănoiu a refuzat aceşti bani în data de 10 iulie 2020. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 14-11-2025 16:52

Doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori din Nord.

