Fostul director al Spitalului Rădăuți a semnat un acord de recunoaștere a faptelor: trei ani cu suspendare pentru corupție

Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, acuzat de procurorii DNA de comiterea mai multe infracţiuni, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare.

Anchetatorii susţin că el a primit 12.000 de euro pentru a oferi subiectele de concurs unei persoane care dorea să ocupe un post de brancardier în unitatea medicală. De asemenea, el a pretins servicii şi bunuri de peste 5500 de lei pentru a favoriza o persoană să obţină un post care urma să fie scos la concurs în cadrul spitalului. Procurorii anti-corupţie au mai stabilit că fostul director a primit bani şi bunuri de la pacienţi sau aparţinători pentru a interveni pe lângă medici din cadrul spitalului, pentru a le facilita pacienţilor diagnosticarea, internarea sau să fie supuşi unor intervenţii chirurgicale.

DNA a anunţat că procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au sesizat instanţa de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei pentru trei persoane. Este vorba de Flaviu-Emanuel Sima, la data faptelor manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian” şi, în prezent, şef al Secţiei ATI din cadrul aceluiaşi spital, sub control judiciar, acuzat de trei infracţiuni de trafic de influenţă, în formă continuată, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată (2 infracţiuni), instigare la fals în declaraţii, dar şi de soţia fostului manager, pentru fals în declaraţii, în formă continuată şi participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, în formă continuată.

De asemenea, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi Vlad-Vasile Luţa, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, pentru trafic de influenţă, în formă continuată; complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

”La începutul anului 2023, inculpatul Luţa Vlad-Vasile, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi pretins şi primit câte 6.000 de euro de la două persoane, pentru a interveni pe lângă managerul interimar al spitalului, cu scopul de a le sprijini pe acestea să ocupe posturi de brancardieri în cadrul instituţiei. Astfel, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, managerul interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi primit suma totală de 12.000 de euro de la cele două persoane, prin intermediul inculpatului Luţa Vlad-Vasile”, au afirmat procurorii DNA.

Ei susţin că în contextul concursului organizat în perioada 28 februarie – 02 aprilie 2024 pentru ocuparea unui post de brancardier, Flaviu-Emanuel Sima ar fi intervenit pe lângă membrii comisiei de examen în favoarea uneia dintre persoane, căreia i-ar fi oferit subiectele de concurs, prin intermediul lui Vlad-Vasile Luţa. Deoarece persoana respectivă nu a promovat concursul, a solicitat restituirea sumei de 12.000 de euro care a fost înapoiată a doua zi de fostul manager prin intermediul asistentului medical.

”Totodată, în perioada noiembrie 2023 – februarie 2024, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi primit sume de bani şi bunuri în valoare totală de 2.400 lei, de la pacienţi sau aparţinători ai acestora. În schimb, inculpatul ar fi intervenit pe lângă medici din cadrul spitalului, pentru a le facilita pacienţilor diagnosticarea, internarea sau efectuarea de operaţii chirurgicale.

În perioada 18 – 21 martie 2024, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi furnizat unei persoane subiectele pentru un examen scris şi un interviu, astfel încât fiica acesteia să promoveze probele şi să fie angajată pe un post de economist debutant la spital”, au mai declarat procurorii DNA.

Ei au precizat că în luna februarie 2024, Flaviu – Emanuel Sima ar fi pretins servicii şi bunuri de peste 5.500 de lei, în schimbul cărora ar fi promis că va favoriza un apropiat al persoanei pentru ocuparea unui post ce urma să fie scos la concurs în cadrul spitalului.

Anchetatorii au stabilit că fostul manager a produs un accident rutier în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

”La data de 13 februarie 2024, inculpatul Sima Flaviu – Emanuel, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi provocat un accident rutier ce a dus la avarierea totală a autoturismului propriu şi la distrugerea unui alt bun. Pentru ca inculpatul să nu fie cercetat pentru fapta comisă, inculpata S.A.A., soţia acestuia, ar fi declarat în faţa agentului de poliţie că s-ar fi aflat la volanul autoturismului, aspect ce a fost consemnat ulterior în procesul-verbal”, a precizat sursa citată.

