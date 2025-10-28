Fostul director al Spitalului Rădăuți a semnat un acord de recunoaștere a faptelor: trei ani cu suspendare pentru corupție

Stiri actuale
28-10-2025 | 11:04
Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, acuzat de procurorii DNA de comiterea mai multe infracţiuni, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare.

autor
Vlad Dobrea

Anchetatorii susţin că el a primit 12.000 de euro pentru a oferi subiectele de concurs unei persoane care dorea să ocupe un post de brancardier în unitatea medicală. De asemenea, el a pretins servicii şi bunuri de peste 5500 de lei pentru a favoriza o persoană să obţină un post care urma să fie scos la concurs în cadrul spitalului. Procurorii anti-corupţie au mai stabilit că fostul director a primit bani şi bunuri de la pacienţi sau aparţinători pentru a interveni pe lângă medici din cadrul spitalului, pentru a le facilita pacienţilor diagnosticarea, internarea sau să fie supuşi unor intervenţii chirurgicale.

DNA a anunţat că procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au sesizat instanţa de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei pentru trei persoane. Este vorba de Flaviu-Emanuel Sima, la data faptelor manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian” şi, în prezent, şef al Secţiei ATI din cadrul aceluiaşi spital, sub control judiciar, acuzat de trei infracţiuni de trafic de influenţă, în formă continuată, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată (2 infracţiuni), instigare la fals în declaraţii, dar şi de soţia fostului manager, pentru fals în declaraţii, în formă continuată şi participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, în formă continuată.

De asemenea, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi Vlad-Vasile Luţa, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, pentru trafic de influenţă, în formă continuată; complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

”La începutul anului 2023, inculpatul Luţa Vlad-Vasile, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi pretins şi primit câte 6.000 de euro de la două persoane, pentru a interveni pe lângă managerul interimar al spitalului, cu scopul de a le sprijini pe acestea să ocupe posturi de brancardieri în cadrul instituţiei. Astfel, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, managerul interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi primit suma totală de 12.000 de euro de la cele două persoane, prin intermediul inculpatului Luţa Vlad-Vasile”, au afirmat procurorii DNA.

Citește și
catedrala nationala
Ce spun ungurii despre Catedrala Națională din București. Cum este prezentată cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Ei susţin că în contextul concursului organizat în perioada 28 februarie – 02 aprilie 2024 pentru ocuparea unui post de brancardier, Flaviu-Emanuel Sima ar fi intervenit pe lângă membrii comisiei de examen în favoarea uneia dintre persoane, căreia i-ar fi oferit subiectele de concurs, prin intermediul lui Vlad-Vasile Luţa. Deoarece persoana respectivă nu a promovat concursul, a solicitat restituirea sumei de 12.000 de euro care a fost înapoiată a doua zi de fostul manager prin intermediul asistentului medical.

”Totodată, în perioada noiembrie 2023 – februarie 2024, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi primit sume de bani şi bunuri în valoare totală de 2.400 lei, de la pacienţi sau aparţinători ai acestora. În schimb, inculpatul ar fi intervenit pe lângă medici din cadrul spitalului, pentru a le facilita pacienţilor diagnosticarea, internarea sau efectuarea de operaţii chirurgicale.

În perioada 18 – 21 martie 2024, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi furnizat unei persoane subiectele pentru un examen scris şi un interviu, astfel încât fiica acesteia să promoveze probele şi să fie angajată pe un post de economist debutant la spital”, au mai declarat procurorii DNA.

Ei au precizat că în luna februarie 2024, Flaviu – Emanuel Sima ar fi pretins servicii şi bunuri de peste 5.500 de lei, în schimbul cărora ar fi promis că va favoriza un apropiat al persoanei pentru ocuparea unui post ce urma să fie scos la concurs în cadrul spitalului.

Anchetatorii au stabilit că fostul manager a produs un accident rutier în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

”La data de 13 februarie 2024, inculpatul Sima Flaviu – Emanuel, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi provocat un accident rutier ce a dus la avarierea totală a autoturismului propriu şi la distrugerea unui alt bun. Pentru ca inculpatul să nu fie cercetat pentru fapta comisă, inculpata S.A.A., soţia acestuia, ar fi declarat în faţa agentului de poliţie că s-ar fi aflat la volanul autoturismului, aspect ce a fost consemnat ulterior în procesul-verbal”, a precizat sursa citată.

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, dna, mita, radauti, acord de recunoastere,

Dată publicare: 28-10-2025 11:04

Articol recomandat de sport.ro
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește și...
Ce spun ungurii despre Catedrala Națională din București. Cum este prezentată cea mai mare biserică ortodoxă din lume
Stiri actuale
Ce spun ungurii despre Catedrala Națională din București. Cum este prezentată cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Catedrala Națională, a fost inaugurată, duminică, în București, iar evenimentul a fost relatat și de presa maghiară.

Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
Stiri actuale
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Oameni evacuați din zeci de case la Năvodari, după ce o șoferiță a spart țeava de gaze care alimenta zona
Stiri actuale
Oameni evacuați din zeci de case la Năvodari, după ce o șoferiță a spart țeava de gaze care alimenta zona

S-a dat alarma luni în Năvodari, după ce o mașină a intrat într-o conductă de gaze. Țeava s-a spart și mirosul puternic a inundat aerul. 55 de oameni au fost evacuați, inclusiv copii și persoane în vârstă.  

Recomandări
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”
Stiri Economice
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Autoritatea de Supraveghere Financiară trece printr-un proces masiv de reorganizare, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii 145/2025. Astfel, conducerea ASF va prezenta în Parlament un document cu aceste modificări.

Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri
Stiri Economice
Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri

Un român plătește în medie aproape jumătate din salariul mediu net pentru rata unui credit ipotecar la un apartament cu două camere în București, arată un broker online de credite. România stă mult mai bine aici decât Grecia sau Ungaria, de pildă.

Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
Stiri actuale
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 28 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea cheltuieli neprevăzute
2 p
Advertoriale
(P) Botez în aer liber la WOW Hambar: rafinament și emoție în fiecare detaliu
3 halloween
Shutterstock
Stiri externe
Un oraș din Bulgaria a interzis Halloween-ul. Cum și-a motivat primarul decizia
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28