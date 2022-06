„Race for the cure” are loc duminică. În România, aproape 10 mii de femei sunt diagnosticate anual cu cancer mamar

StirilePROTV

Tradiționala cursă sportivă "Race for the cure" își așteaptă participanții la linia de start, duminică.

Evenimentul are scopul de a strânge fonduri pentru prevenția cancerului de sân și al celui de col uterin. Anual, aproape 15 mii de femei din România sunt diagnosticate cu aceste boli.

Rata mortalității este de patru ori mai mare în țară noastră comparativ cu restul statelor europene.

Mihaela avea 40 de ani cand a fost diagnosticată cu cancer de sân. După o perioadă lungă de tratament a reușit să învingă boala. Acum, este alături de femeile care trec prin aceasta suferinta și le oferă tot sprijinul.

„Nu este ușor să treci prin stările acelea, m-am mobilizat, nu am trăit ce scrie pe hîrtie, am găsit ancore pentru salvarea mea și mi-a construit o strategie, mi-am setat obiectivele și m-am dus la vindecare. Cine nu își dorește să trăiască? Eu am aflat când mă consideram un om realizat pe toate planurile. Și să vină moartea să îți sufle în ceafă, nu e ok. Și atunci am zis că de acum și cât mi-au mai dat Dumnezeu o să îi trăiesc maxim”, a povestit Mihaela.

Printr-o experiență tulburatoare a trecut și o altă doamnă. A fugit din Ucraina înainte să fie operată, dar în România voluntarii de la Fundația Renașterea, cu ajutorul medicilor, i-au oferit o nouă șansă la viață.

„Timpul înainte de operație a fost foarte scurt. În Kiev nu puteam să mergem să mă operez pentru că începuseră deja bombardamentele. Nepoata mea a încercat să găsească voluntari care să mă ajute. Domnul doctor m-a luat de mână și mi-a spus că o să fiu bine. Personalul medical mă striga doamna Ucraina. Acum totul este bine”, a povestit aceasta.

În fiecare an, în România, aproape 10 mii de femei sunt diagnosticate cu cancer mamar si aproape 3500, cu cancer de col uterin.

„Poate că lumea se întreabă de ce discutăm de cancerul de col uterin, de ce discutăm de cancerul mamar – pentru că 5 mii de femei în fiecare an, aproape 5 mii de femei mor. Și trebuie să ai un program de screening care să permită accesul femeilor”, a declarat ministrul Sănătății.

″Race for the cure" este cel mai mare eveniment sportiv caritabil din Europa dedicat Sănătății Femeii. Fiecare înscriere înseamnă o viață salvată. Cu banii strânși, Fundația Renașterea le va oferi teste gratuite femeilor din categoriile vulnerabile.

„Doar 17,6 la sută dintre femeile din România au efectuat o dată în viața un test Babes Papanicolau, în condițiile în care în țările Uniunii Europene, procentul depășete 70 la sută. În România se moare de cancer de sân, există o rată de supraviețuire de 64 la sută, în Belgia de 86 la sută”, a declarat Andreea Esca, Ambasador Fundația Renașterea.

„Foarte multe femei și bărbați din diaspora s-au înscris. S-au înscris pur și simplu, au donat 10 euro, resperctiv 50 de lei pentru ca o femeie să primească un test rapid. Cine dorește poate alerga, cine dorește poate să se plimbe sau poate să rămâne pe stadion să socializeze. Vor fi activități pentru copii, pentru adulți. Va fi muzică, ne întâlnim cu toții și facem o faptă bună”, a transmis Mihaela Geoană, președinta Fundației Renașterea.

Cursa de alergare sau de plimbare pe o distanță de 5 kilometri va avea loc la Stadionul Iolanda Balaş-Soter, lângă Arcul de Triumf. Participanții sunt așteptați cu premii, jocuri și activități pentru copii.