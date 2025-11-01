„Mii de angajați din construcții riscă să fie disponibilizați în următoarele șase luni”, avertizează președintele FPSC

Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în următoarele şase luni, a precizat sâmbătă președintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii într-o conferință la Sinaia.

Unele şantiere sunt deja abandonate.

Situaţia a survenit în urma întreruperii unor proiecte finanţate prin programele Anghel Saligny şi PNRR.

Companiile din construcţii îşi calibraseră numărul de angajaţi în funcţie de un anumit număr de proiecte, iar acum vor fi nevoite să recurgă la concedieri, deoarece nu mai au capacitatea de a menţine personalul angajat anterior, dimensionat pentru respectivele proiecte.

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pentru următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii şi a încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, în cadrul conferinţei de la Sinaia.

În federaţie sunt aproximativ 200.000 de angajaţi, dintre care 60–70.000 în construcţii. La nivelul întregii ţări, în domeniul construcţiilor lucrează circa 500.000 de persoane.

Întrebat dacă semnalele din partea companiilor din domeniu sunt negative, Erbaşu a răspuns: „Absolut”.

„Sunt nu numai semnale, ci şi certitudini, în sensul că unele companii deja se pregătesc să se închidă, iar altele se pregătesc să reducă semnificativ activitatea şi dimensiunea firmelor din construcţii. Pericolul cel mai mare este în cazul companiilor medii, cu 50–100 de angajaţi, acestea sunt în situaţia cea mai delicată. Sunt prea mari ca să nu aibă probleme şi prea mici ca să şi le poată rezolva”, a afirmat Erbaşu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













