Președintele SUA, Donald Trump, a declarat săptămâna aceasta că ia în considerare serios posibilitatea retragerii țării sale din alianță. Comentariul său a stârnit îngrijorare în rândul membrilor NATO, inclusiv în Polonia, unde premierul Donald Tusk a spus că această perspectivă „pare a fi visul lui Putin”.

Cu toate acestea, Alyona Getmanchuk, ambasadoarea Ucrainei la NATO, a reacționat surprinzător de optimistă, afirmând pentru POLITICO că actualele tensiuni ar putea, de fapt, să conducă la o revitalizare a Alianței.

În ciuda discuțiilor despre posibila slăbire a NATO, ambasadoarea Ucrainei la alianță, Alyona Getmanchuk, a adoptat o perspectivă optimistă, afirmând vineri: „În loc să vorbesc despre prăbușirea NATO, aș prefera să vorbesc despre reinventarea Alianței”. Ea a susținut că, „paradoxal” turbulențele actuale ar putea deschide noi oportunități pentru integrarea Ucrainei în Alianță, ceea ce ar ajuta NATO să devină „mult mai eficient, letal, inovator și capabil să contracareze amenințarea rusă”.

Getmanchuk a respins caracterizarea făcută de Donald Trump a NATO ca un „tigru de hârtie” incapabil să-l intimideze pe președintele rus Vladimir Putin, subliniind că, deși Kremlinul a încercat decenii întregi să submineze alianța, nu a atacat niciodată direct vreun stat membru. Ea a mai spus că Articolul 5 al Tratatului NATO — care obligă alianța să apere orice membru atacat — rămâne un „model de urmat” pentru garanțiile de securitate, comparativ cu clauza de apărare mutuală a UE, care nu oferă același nivel de protecție.

Ucraina aspiră de mult timp să adere la NATO pentru a beneficia de astfel de garanții defensive, o ambiție întărită după invazia rusă. Totuși, Trump s-a opus ferm aderării Kievului, iar anul trecut secretarul general al alianței, Mark Rutte, a declarat că Ucraina nu poate adera fără sprijinul tuturor membrilor actuali. Având în vedere că aderarea este „în prezent, inaccesibil din punct de vedere politic,” Getmanchuk a explicat că Ucraina urmărește să obțină un „un acord similar Articolului 5,” pe care îl vede ca o garanție a suveranității țării.

În același timp, ambasadoarea recunoaște că încrederea Ucrainei în NATO a fost zdruncinată, în parte din cauza „comportamentul său din primii ani ai războiului, când a încercat în mod deliberat să se distanțeze de toate procesele esențiale legate de acordarea Ucrainei a sprijinului cel mai necesar — arme letale.” După realegerea lui Trump și reducerea sprijinului Washingtonului pentru Kiev, NATO a preluat un rol mai activ, coordonând astăzi peste 80% din asistența militară oferită Ucrainei.

Deși majoritatea ucrainenilor încă își doresc aderarea la NATO, sprijinul popular pentru alianță a scăzut constant de la recordul de 89% în 2022. În același timp, experiența câștigată în război și dezvoltarea propriilor sisteme de armament au transformat Ucraina într-un partener valoros. Getmanchuk a afirmat: „Chiar dacă nu suntem membri NATO, suntem singura țară care, în practică, pune deja în aplicare Conceptul strategic al Alianței”, subliniind că Ucraina este un partener-cheie în „confruntându-se cu cea mai directă și mai importantă amenințare la adresa sa, identificată drept Rusia”.