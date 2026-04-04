Edificiul de pe coasta Adriatică, cumpărat în 1934 de soția dictatorului Benito Mussolini, urmează să rămână în proprietate publică.

„Readucerea acesteia în mâini publice a fost o victorie pentru întregul oraș", a declarat Angelini. Decizia a fost motivată și de dorința de a evita ca proprietatea să devină un loc de pelerinaj pentru extremiști. „Schimbarea numelui ar fi putut avea efectul periculos de a transforma vila într-un loc pentru nostalgici fasciști... Ceva ce această administrație nu va accepta niciodată", a explicat primarul, care a optat totuși să păstreze denumirea „pentru a cultiva istoria, nu a o anula".

Construită în 1893 la câțiva pași de mare, vila a fost extinsă de familia Mussolini până la 20 de camere și un teren de tenis. Dictatorul sosea cu hidroavionul și o folosea pentru discuții guvernamentale. După război, imobilul a trecut prin diverse destinații – de la clinică veterinară la restaurant – și a fost salvată de la demolare în anii '70. În 2005 a devenit spațiu cultural, iar anul trecut fondația proprietară a scos-o la licitație, stârnind controverse: consilierii din partidul premierului Giorgia Meloni au insistat ca numele să fie păstrat.