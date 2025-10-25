Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie

Până la sfințirea Catedralei i-am onorat sâmbătă pe militarii care ne apără țara. De Ziua Armatei Române, în toate garnizoanele și la monumentele închinate eroilor au avut loc ceremonii speciale.

La cea de la Iași a participat și președintele Nicușor Dan, aflat în capitala Moldovei de vineri.

Președintele și-a prelungit vizita în Iași ca să participe și la ceremonia militară organizată la Palatul Oștirii din Copou, de Ziua Armatei.

Nicușor Dan, președintele României: „Traversăm o perioadă complicată geopolitic și traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat. Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace, trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești. În anii precedenți și în anii care vor veni vom aloca suficiente fonduri pentru ca Armata să fie pregătită și vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă și în industria națională de apărare.”

Gheorghiță Vlad, șef al Statului Major al Apărării: „Sâmbătă, de Ziua Armatei Române, îi cinstim pe cei care au făcut posibilă libertatea noastră. Eroii care, în urmă cu 81 de ani, au eliberat ultima palmă de pământ românesc. Trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj.”

După ceremonie, președintele a vizitat și un stand al armatei române, unde i-au atras atenția un sistem de drone și un radar.

După ceremoniile militare, președintele a făcut poze și a dat autografe celor prezenți în curtea Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” din Copou.

Și în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol, a avut loc o ceremonie specială, încheiată cu un survol al forțelor aeriene române.

