Zi istorică pentru Republica Moldova. Prezență record la alegerile prezidențiale și la referendumul pentru aderarea la UE

Rezultatul se datorează în primul rând mobilizării admirabile a diasporei moldovene din Europa. Au fost cozi imense în fața secțiilor de votare din România, Italia, Marea Britanie, Germania, Franța ori Belgia. Dublul vot a avut loc în contextul tensionat al conflictului dintre Rusia și Occident, exacerbat de războiul din Ucraina.

Zilele trecute, Consiliul European și-a anunțat sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii d epeste prut, condamnând totodată amestecul Rusiei în campania electorală. Secțiile de votare se vor închide la ora 21. Nu va exista un exit-poll.

Maia Sandu este în mod categoric favorită să câștige al doilea mandat prezidențial, posibil chiar din primul tur. De asemenea, sondajele sugerează că majoritatea moldovenilor susțin integrarea europeană. Însă, validarea referendumului este mai puțin sigură, fiind nevoie de prezența la urne a unei treimi din cei înscriși pe liste. De aici și apelul pătimaș repetat de Maia Sandu după ce a votat.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Am votat pentru că moldovenii trebuie să își determine soarta, nu alții, nu banii murdari, nu minciunile, ci voința poporului. Dragi cetățeni, ieșiți la vot. Luați două buletine de vot. Votul nostru de la referendum ne va determina soarta pentru multe decenii înainte. Dragi cetățeni din diaspora, ieșiți la vot pentru că cei de acasă să poată trăi în pace”.

În buletinul pentru referendumul constituțional, alegătorii au avut de răspuns cu "DA" sau "NU" la întrebarea: "Susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?".

Alexandru: „Vrem o viață mai bună, dar asta nu se vă întâmplă peste noapte, avem mult de muncă”.

Vasile: „Aș vrea să fim și noi parte a Europei. Eu am muncit 20 de ani la Roma și mi-a plăcut mult acolo. Trebuie să atragem investiții europene.

Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor pro-rusi la președinția Republicii Moldova, n-a ascuns faptul că nu a cerut buletinul pentru referendum.

Mobilizare exemplară în diaspora moldovenească

Așa cum era de așteptat, adevăratul elan în favoarea integrării europene s-a văzut în diaspora, în Germania, Italia, Belgia ori Marea Britanie. În Romania au fost deschise 16 secții de votare, unde au venit în număr mare studenți ori familii tinere.

N-au lipsit însă nici cei mai copți, motivați tocmai de anii trăiți în sfera de influență a Moscovei.

„Am votat pentru viitorul celor tineri. Eu nu mai am viitor. Eu am fost printre cei deportați în Siberia, deci am votat pentru nepoți și strănepoți”, explică un moldovean.

Cetățean al Republicii Moldova: „Moldova merită o soartă mai bună. Vorba cronicarului despre lumina care vine de la răsărit nu mai e de mult timp valabilă. Din Est ne vin doar nenorociri”.

De altfel, guvernul pro-european de la Chișinău și oficialii uniunii europene au acuzat Rusia și pe pionii acesteia din Republica Moldova că au încercat să influențeze procesul electoral, plătind zeci de mii de persoane pentru a vota așa cum dictează Kremlinul. Iar temerile s-au confirmat și astăzi. La intrarea în cele două secții de votare deschise la Moscova, s-au format cozi uriașe. Alegătorii au fost întâmpinați cu muzică populară. Asta când n-au cântat chiar ei șlagăre rusești.

Pentru Ministerul de Externe de la Chișinău, aglomerația a fost creata artificial prin transportarea alegătorilor cu autobuzele din diverse orașe rusești. Totul pare să fi fost pus la cale de partidul lui Ilan Shor, oligarhul condamnat pentru fraudă care trăiește în Rusia.

Referendumul a validat

Este o zi importantă pentru Republica Moldova peste trei milioane de moldoveni au fost așteptați la urne pentru a alege președintele pentru următorii patru ani și a vota la referendumul constituțional privind parcursul european al țării.

Și scrutinul și plebiscitul pot fi considerate valide. Asta pentru că în ambele cazuri, la urne s-au prezentat o treime din cetățenii cu drept de vot. Până la ora 19:00 peste 1.400.000 din alegători și-au exprimat opțiunea în cazul alegerilor prezidențiale, mai mulți decât la alegerile de acum 4 ani.

Comisia Electorală Centrală anunță că peste 42% dintre alegători au votat în cazul referendumului. Nu a fost anunțată o cifră exact câți moldovenii au votat la acest scrutin. Autoritățile, totodată, nu anunță grave încălcări care ar putea pune sub semnul întrebării rezultatele scrutinelor.

Dacă niciunul dintre cei 11 candidați înscriși în cursa prezidențială nu vor obține 50% plus un vot, peste două săptămâni va avea loc turul doi de scrutin, iar primele rezultate parțiale ca a acestor alegeri vor fi anunțate în jurul orei 22.



Reporteri: Marius Gramă, Elena Bejinaru, Emanuela Băluș, Vasile Iftode, Vicențiu Lupeș, Teodora Suciu, Cristi Buză, Vali Popovici, Diana Ambros

