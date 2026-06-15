La ce dobânzi ne putem aștepta în perioada următoare ne explică Ștefana Todică:

„Începem săptămâna cu o doză de optimism. Vedem că acordul dintre Statele Unite și Iran s-a văzut deja și în prețul petrolului pe burse – barilul a scăzut la aproximativ 80 de dolari, ceea ce ar însemna că și scumpirile de la noi ar putea să se mai potolească în perioada următoare.

Ar însemna și că încet-încet dobânzile mai scad.

Vedem deja IRCC-ul că scade timid, dar speranța este ca din a doua parte a anului să vedem și că inflația coboară, iar dobânzile scad mai serios – asta prognozează și Banca Națională.

Pentru moment, scade IRCC-ul; de la 1 iulie va scădea la valoarea de 5,56%. O diferență mică la rată, dar dacă Banca Națională va scădea dobânda cheie în a doua parte a anului, după 6 luni vom vedea și IRCC-ul scăzând mai serios.

Ar fi o veste bună pentru cei cu credite ipotecare cu dobândă variabilă.

Dacă aveți în plan să faceți acum un credit pentru locuință, veți vedea acum că băncile au început să ofere și credite „Noua Casă”, după ce Guvernul a aprobat recent programul.

Mare atenție, însă – dacă faceți un credit, faceți bine calculele.

Pentru că singurul mare avantaj al acestui tip de credit este avansul mic de 5% pentru locuințele noi sub 70.000 de euro.

Dobânda la acest tip de credit este variabilă, deci se calculează în funcție de IRCC și ajunge mult mai mare decât în cazul creditelor care au dobândă fixă în primii ani.

De altfel, în ultima perioadă băncile au tot coborât dobânzile pentru aceste credite; acum găsiți dobânzi și de 4,6–4,7%, mult sub valoarea indicelui IRCC, la care se mai adaugă și marja fixă a băncii.

Concret, dacă facem o comparație între cele două tipuri de credite, vedem că rata lunară este mai mare cu aproximativ 500 de lei în cazul creditului „Noua Casă”, la 300.000 de lei împrumutați de la bancă.

Pentru locuințele mai scumpe, avansul este de 15% și vedem că este o diferență la rată de aproape 1.000 de lei față de creditele cu dobândă fixă în primii ani – de aceea este bine să analizați bine piața.

Chiar dacă aveți deja un credit, la acest tip de împrumut pe termen lung, pe 20–30 de ani, nu uitați că este bine să urmăriți piața și să profitați de orice ocazie pentru a plăti mai puțin.

Băncile mai scad dobânzile, așa cum se întâmplă și acum, iar o refinanțare v-ar putea scădea rata chiar și cu 1.000 de lei, așa cum avem aici exemplul. Sau puteți doar negocia cu banca o dobândă mai bună. Inclusiv creditele „Prima Casă” sau „Noua Casă” pot fi refinanțate după primii ani. Și este încă o soluție bună pentru cei care vor să plătească mai puțin.”