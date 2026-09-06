Pereții Pasajului Lujerului, din zona Parcului Liniei amenajat de Primăria Sectorului 6, au devenit, în acest weekend, pânze uriașe pentru 100 de artiști graffiti din țară și străinătate. Aceștia au lucrat sub ochii publicului.

Zidurile pasajului feroviar Lujerului au fost acoperite cu portrete, dar și cu forme abstracte, care mai de care mai colorate. Fiecare artist a primit o bucată de perete pe care și-a pus în scenă ideile.

Roxana Netea, artist graffiti: „Ecourile comunismului sunt vizibile prin urmele lăsate de sistem. Noi în lucrare l-am trecut prin mașina de tocat carne, mașina reprezintă sistemul, poporul care îl toacă mărunt. Nice to meat you too, în engleză e cu dublu sens, meat fiind și carne și «Mă bucur să vă revăd, încântat de cunoștință». E o ironie a ceea ce s-a întâmplat, mesajul e dur”.

Mihai, artist graffiti : „Sunt venit de la Londra, fac asta de vreo 12-13 ani și sunt foarte fericit că a început și la noi, mi se umple sufletul de bucurie (plânge, e emoționat). Scriu soner, e o poreclă”.

Corespondent Știrile ProTV: „Un spray, câteva culori și multă imaginație. Așa se schimbă imaginea unui pasaj care, ani la rând, a fost doar un spațiu abandonat. Artiștii graffiti transformă pereții care până nu demult erau gri în lucrări de artă, iar oamenii pot vedea chiar procesul prin care ia naștere fiecare desen”.

Curioși de toate vârstele i-au urmărit pe artiști la lucru. Culorile, dimensiunea desenelor, dar și tehnica folosită i-au făcut pe oameni să scoată telefoanele și să surprindă fiecare etapă.

Trecător: „Spectaculos. Ne place foarte mult. Abia așteptăm să revenim, să vedem întreaga operă. Am venit special pentru copii să vadă și ei ce înseamnă graffiti”.

Copil: „Îmi plac foarte mult că sunt foarte colorate”.

Reporter: „Ați văzut un desen care v-a plăcut cel mai mult?”

Copil: „Acela de acolo, cu bila, pentru că zici că e făcută din viermi pe care i-a luat tati”.

Multă vreme, graffiti-ul a fost asociat mai degrabă cu vandalismul decât cu arta. În ultimii ani însă, tot mai multe astfel de lucrări și-au găsit locul în spațiul public.