Vremea ține cu România. Ploile din noiembrie au salvat recoltele de grâu și de rapiță

După o un an secetos și o toamnă peste măsură de călduroasă, ploile din ultimele zile au salvat culturile de grâu și rapiță care păreau pierdute.

S-a strâns atât de multă apă încât luna aceasta a fost desemnată de specialiști a doua cea mai ploioasă lună noiembrie din ultimii 60 de ani. Rezerva din sol arată bine, spun meteorologii, și datorită zăpezii care a căzut în nordul și sudul țării.

Când l-am vizitat în urmă cu o lună pe Marian Popa, un agricultor din Teleorman, se uita lung la câmpul gol. Deși semănase grâu și rapiță de săptămâni bune, nu răsărise nimic.

Marian Popa, agricultor, la 30 octombrie: "Cum este gazonul pe stadion, așa ar fi trebuit să fie grâul. Dacă ne uităm în jur, peisajul e sinistru".

Ploaia care a căzut în ultimele două săptămâni a dat însă viață terenului pustiu.

Corina Radu, inginer agronom: "A plouat 60 de litri, s-a refăcut, arată bine".

Este a doua cea mai ploioasă lună noiembrie din 1961 încoace, după cum arată măsurătorile specialiștilor, iar asta a ajutat pământul să absoarbă cantitatea de apă după care era atât de însetat.

În ultimele două luni, de când a fost semănat grâul, în vestul țării au căzut aproape 100 de litri de apă pe metrul pătrat. Pentru a vă arăta cât de bine s-au dezvoltat plantele, am folosit o dronă. De la zece metri înălțime, câmpul s-a văzut ca un covor verde, spectaculos, iar când am dus-o la câțiva centimetri de sol, am putut observa plantele care deja au înfrățit, lucru ce în anii trecuți se întâmpla abia în primăvară, din cauza lipsei apei.

După cum se vede și pe harta meteorologilor, Dobrogea era cea mai suferindă. Când părea că nimic nu mai salvează culturile de acolo, a începută să plouă și apoi a nins. În doar două săptămâni, câmpurile au înverzit.

Liviu Cozubenco, director Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Constanța: "S-a reglat cumva acest deficit de umiditate, în sensul că rezerva de apă în sol a mai crescut. Este foarte benefică pătura asta care s-a depus ține și de cald și de umiditate și atunci pornesc frumos toate culturile".

Florin Imbrea. decanul Facultății de Agricultură Timișoara: "Agricultorii spun că apa ar trebui să coboare în pământ până la un metru și jumătate adâncime, în așa fel încât solul să aibă asigurat necesarul de umiditate pentru culturile de primăvară".

Cătălin Ionescu, inginer agronom: "Vom avea umiditate, în primăvară, suficientă pentru ca plantele să pornească în vegetație. Dar nu vom avea umiditate suficientă pentru tot ciclul de primăvară, decât vor mai continua aceste precipitații. Pentru că deficitul acumulat în ultimii cinci ani de zile este foarte mare".

Ploile din această lună au prins bine în special culturii de grâu. În ultimul an agricol, România a produs peste 10 milioane de tone de grâu și s-a situat pe locul 4 în topul european, după Franța, Germania și Polonia.

Vestea bună este că deși celalalte țări au producții mai mari, grâul românesc are o calitate superioară. Iar asta ne-a adus pe primul loc în topul țărilor din Uniunea Eupeană care au exportat cel mai mult grâu. În doar cinci luni, țara noastră a exportat peste 3 milioane de tone de grâu.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 28-11-2023 20:01