În Piața Matache, unii oameni s-au adunat la un concert al corului Madrigal. Pe alții, dorința de relaxare i-a adus pe Calea Victoriei, la o plimbare sau chiar la o înghețată, în ciuda vremii.

Corul Madrigal a urcat mai devreme pe scenă, din cauza norilor de ploaie amenințători. Dar vremea nu a schimbat cu nimic emoția concertului.

Grup: Extraordinar, am fost și la concertul din iarnă. Foarte frumos. Ne plimbăm prin ploaie, nu-i așa de gravă situația.

Redeschisă pentru pietoni, ca în fiecare weekend din aceste luni, Calea Victoriei a fost plină de viață chiar și după începerea ploii.

Băiat: E prea mare păcatul ca sâmbăta să stai în casă, mai mare dragul să ieși să te plimbi. Am ieșit stăm la o vorbă, la o discuție.

Cei mai curajoși au optat și pentru o înghețată, chiar dacă ploaia a venit cu tot cu vânt.

Calea Victoriei e deschisă și astăzi pentru pietoni, de la ora 9 dimineața, până la 10 seara.