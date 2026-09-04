Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale în toată țara, pe parcursul următoarelor patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 7 septembrie - 5 octombrie, anunțate vineri de meteorologi, potrivit News.ro.

În săptămâna 7 - 14 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice și, local, în cele centrale, iar în restul țării vor fi, în general, apropiate de normal. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal la nivelul întregii țări.

În intervalul 14 - 21 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în toate regiunile.

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Pentru săptămâna 21 - 28 septembrie, meteorologii estimează valori termice ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în restul țării temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale. Și în acest interval, regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal la nivel național.

În ultima săptămână analizată, 28 septembrie - 5 octombrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale, fiind posibil ca acestea să fie ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în întreaga țară.