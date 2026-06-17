În rest, găsim soare, vreme bună și câteva averse trecătoare, mai ales în Banat și în sudul Moldovei. Maximele pornesc de la 20...21 de grade în nord-estul țării și ajung la 30...31 de grade în ținuturile sudice.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună și se face destul de cald. Temperaturile urcă până la 29 de grade, dar pe litoral avem valori mai modeste și cel mult 25 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească. În cea mai mare parte a zilei, se anunță atmosferă plăcută, dar nu este exclus să vină o ploaie de scurtă durată. După prânz se ating 30 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, se anunță o zi neplăcută, cu înnorări și mai multe reprize cu averse zgomotoase. Ploile vin cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Se încălzește și vor fi 21 de grade la Suceava și 28 de grade la Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim mulți nori și averse, care pot să lase în urmă 30 de litri de apă pe metru pătrat. Izolat vor fi vijelii și căderi de grindină, iar temperaturile scad față de ieri.

În ținuturile vestice, astăzi o să plouă în Crișana și pe suprafețe mai mici în Banat. În rest, se arată soarele și atmosfera va fi plăcută. Temperaturile, puțin mai scăzute decât ieri, ajung la 26 de grade la Deva și la Reșița.

În Transilvania, se anunță mulți nori și ploi consistente. Cantitățile de apă pot trece de 30 de litri pe metru pătrat. Vor fi și averse, cu fenomene electrice și, izolat, căderi de grindină și vijelii. Nu lipsesc perioadele cu soare, se mai încălzește și se ating 27 de grade la Sibiu.

În Oltenia, urmează încă o zi superbă, cu soare și temperaturi de până la 31 de grade la Slatina. Peste noapte s-ar putea să picure puțin în zonele de deal și de munte.

Vreme de vară în Capitală și sudul țării

Se face mai cald și în ținuturile sudice. Nu prea vedem norii, nici vântul nu prea se simte, iar maximele ajung pe la 30 de grade.

În București, vremea se încălzește astăzi și temperatura urcă până la 31 de grade. Atmosfera se menține însorită toată ziua, dar la noapte se înnorează și e posibil să plouă puțin. Minima va ajunge la 17 grade.

La munte, găsim vreme instabilă în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor fi episoade cu ploi torențiale. O să cadă grindină și se vor produce vijelii. E posibil să apară câteva averse și în celelalte masive, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri.

Pe litoral se anunță o zi cu soare, un vânt mai insistent la apropierea serii și 24...25 de grade prin stațiuni. Apa mării rămâne rece. Are doar 16...17 grade.