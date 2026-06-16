Săptămâna 15 - 22 iunie

În prima săptămână a intervalului analizat, valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice perioadei în regiunile estice. În restul țării, temperaturile vor fi, în general, apropiate de normele climatologice.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Săptămâna 22 - 29 iunie

În săptămâna 22 - 29 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi sub normal în regiunile vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 29 iunie – 6 iulie

În intervalul 29 iunie - 6 iulie, temperatura medie a aerului va depăși valorile normale în majoritatea regiunilor. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în vestul țării.

În același timp, ploile vor fi puține la nivel național. Deficitul de precipitații va fi mai pronunțat în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 6 – 13 iulie

Potrivit ANM, în săptămâna 6 - 13 iulie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cele mai ridicate temperaturi comparativ cu media climatologică sunt estimate în jumătatea vestică a țării.

Regimul pluviometric va rămâne deficitar în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în București în următoarele două zile

Pentru intervalul 16 iunie, ora 09:00 - 17 iunie, ora 09:00, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 16 grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată.

În perioada 17 iunie, ora 09:00 - 18 iunie, ora 09:00, vremea se va încălzi ușor. Maximele vor atinge 30-31 de grade Celsius, iar minima va fi în jurul valorii de 16 grade. Cerul va rămâne variabil, cu posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat.