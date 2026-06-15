Temperaturile pleacă de la 19...20 de grade în depresiuni și se opresc pe la 30 de grade în sudul României.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când. O să plouă mai ales după orele amiezii. Vor fi și descărcări electrice, răbufniri ale vântului și se vor înregistra cel mult 26 de grade.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme schimbătoare, câteva reprize cu ploi zgomotoase și intensificări de scurtă durată ale vântului. Se face mai răcoare decât duminică. Maximele nu trec de 25 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina aversele apar trecător în zonele înalte. În rest avem soare, vreme bună, iar temperaturile se mențin sub valorile normale. Vor fi doar 23...24 de grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită aproape toată ziua. E puțin probabil să plouă, dar vântul este destul de insistent și ajunge la viteze de 40...45 km/h. Se răcorește față de ieri. Maximele se opresc la 23 de grade.

Temperaturile scad și în ținuturile vestice, dar scăpăm de ploi și instabilitate. Doar pe la munte s-ar putea să mai vină o aversă-două. Ieri, în sudul Banatului, s-au atins 30 de grade, luni nu sunt mai mult de 24 de grade.

În Transilvania se mai adună norii, iar ploile apar sporadic în zonele de munte. Vântul bate cu putere pe creste, dar are intensificări trecătoare și în rest. Temperaturile sunt destul de modeste, iar la noapte se vor înregistra doar 4 grade în depresiuni.

Vremea în Oltenia

Vremea este mai caldă în Oltenia, deși temperaturile scad ușor față de duminică. Ajung pe la 29...30 de grade. O să mai plouă în unele zone, iar vântul va fi destul de insistent pe parcursul zilei.

În sudul României găsim vreme cam instabilă, câteva ploi zgomotoase, dar și perioade cu soare și până la 30 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem vreme schimbătoare. O să plouă din când în când. Vor fi și descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima, în scădere față de ieri, se oprește la 27 de grade.

Marți se anunță o zi destul de însorită, dar nu este exclus să vină și o ploaie rapidă, trecătoare. Se mai încălzește puțin și temperatura urcă până la 28 de grade.

Ziua de miercuri aduce soare, vreme bună și se face mai cald. Se vor atinge 30 de grade pe la amiază.

Joi se răcorește din nou și vor fi cel mult 26 de grade. Apar câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei, dar în noaptea de joi spre vineri se înseninează treptat.

Vremea la munte

La munte temperaturile scad ușor. Se înnorează din când în când. Vin și ceva averse, dar pe zone restrânse, iar vântul bate cu putere la altitudini mari. Ajunge la viteze de 80 km/h.

Ziua de marți aduce vreme schimbătoare, soare cu nori, dar și câteva reprize cu ploi zgomotoase și intensificări ale vântului. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile ajung la normal.

Miercuri o să plouă în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. În celelalte masive avem o zi destul de însorită, dar nu este exclus să vină o ploaie de scurtă durată.

Joi instabilitatea crește în Meridionali și în Carpații de Curbură, pe unde se așteaptă alte serii de averse cu tunete, fulgere și vânt intens.

Vremea pe litoral

Pe litoral atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Apar averse cu descărcări electrice și se pot produce vijelii. Se ating 26 de grade în aer, dar apa mării rămâne foarte rece.

Marți se face mai răcoare și maximele se opresc pe la 24 de grade. Mai apar ceva înnorări și scurte reprize de ploaie, iar vântul se intensifică din când în când.

Vremea își revine miercuri și o să fie soare în cea mai mare parte a zilei. Cresc ușor și temperaturile. Ajung la 26 de grade.

Joi se întorc ploile, însă vor fi averse slabe, trecătoare. Se vor înregistra până la 24 de grade în aer, iar apa mării va avea cel mult 21 de grade.