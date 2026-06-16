Maximele pleacă de la 21-22 de grade în depresiuni și ajung la 30 de grade în Oltenia. În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă însorită aproape peste tot și ceva înnorări în a doua parte a zilei pe litoral, pe unde cresc șansele de ploaie. Temperaturile rămân la valori apropiate de normal și vor fi cel mult 27 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori inofensivi. Vântul nu pune probleme, iar maximele ajung la valori agreabile, de 28 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem vreme bună aproape peste tot. Doar pe la munte, după orele prânzului, se înnorează din când în când și o să vină o aversă, două, pe suprafețe restrânse. Temperaturile nu trec de 26 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță vreme frumoasă până după-amiază, când se adună norii și o să vină câteva reprize de ploaie, pe spații mici. Vor fi și descărcări electrice, iar vântul prinde putere în timpul ploilor. Maximele ajung la 27 de grade la Satu Mare.

În ținuturile vestice soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Norii se înmulțesc doar pe la munte, pe unde s-ar putea să și plouă puțin. Amiaza, însă, aduce atmosferă însorită și temperaturi plăcute, de până la 26 de grade.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Soarele încălzește atmosfera, iar după prânz se ating între 22 și 26 de grade. Mai târziu se înnorează în unele zone și o să vină o ploaie rapidă, pe suprafețe restrânse.

În Oltenia urmează o zi superbă, cu soare și maxime de până la 30 de grade - cele mai mari valori din țară. Vântul adie plăcut și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Cam la fel va fi și în sudul țării: atmosferă însorită, câțiva nori de vreme bună și temperaturi potrivite momentului. La amiază, în Lunca Dunării se vor înregistra 29 de grade.

În București avem vreme schimbătoare: înnorări, perioade cu soare, poate și câteva ploi sporadice. După prânz se ating în jur de 28 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu o minimă de 16 grade.

La munte găsim atmosferă însorită în prima parte a zilei. Mai târziu se înnorează, iar pe spații mici o să vină câteva averse cu tunete și fulgere. Vântul bate mai tare în Carpații Orientali și în Munții Apuseni.

Pe litoral domină atmosfera însorită. E adevărat că, din când în când, se adună câțiva nori și e posibil să vină o ploaie de scurtă durată, dar în ansamblu avem vreme bună. Vor fi 25 de grade în aer, dar apa mării rămâne foarte rece.