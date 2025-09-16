Vlad Zamfirescu, directorul Teatrului Bulandra: „Fără Victor Rebengiuc, spectacolul „Tatăl” rămâne un capitol închis”

Vlad Zamfirescu, directorul Teatrului Bulandra, a vorbit într-un interviu acordat Știrilor PRO TV despre retragerea lui Victor Rebengiuc , care nu va mai urca pe scenă pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul „Tatăl”.

Reporter: „Victor Rebengiuc a jucat de peste 100 de ori la Teatrul Bulandra în ultimii trei ani. Cum au fost acești ani? Cum a fost relația teatrului cu Victor Rebengiuc, a dumneavoastră, a colegilor cu dânsul?”

Vlad Zamfirescu, director Teatru Bulandra: „Maestrul Victor Rebengiuc este unul dintre acei artiști rari care au forța de a schimba energia unei săli doar prin simpla lor prezență. Încă îmi amintesc, acum trei ani, când mi-a spus, cu firescul și eleganța care îl definesc, că își dorește să joace „Tatăl” la Bulandra, că i-am răspuns fără ezitare: „Da, absolut!”. În fața unui asemenea proiect nu pot exista obstacole, am simțit doar că avem onoarea și datoria de a-l împlini. Fiecare reprezentaţie, jucată cu casa închisă, a adus cu ea o imensă bucurie: pentru public, pentru colegi, pentru mine, ca director de teatru, dar și ca actor și ucenic, având cu toții imensul privilegiu să fim alături de o legendă vie a teatrului, filmului și culturii românești. De un om drept și demn, de un artist desăvârșit, un coleg generos, plin de umor și ironie fină, cu o prezență scenică impecabilă și o minte sclipitoare.”

Reporter: „Cum ați primit vestea că spectacolul nu se va mai juca?”

Vlad Zamfirescu, director Teatru Bulandra: „Cu inima grea, bineînțeles, dar cu profundă înțelegere și respect pentru alegerea maestrului, însoțită de emoția firească a unei despărțiri, dar și cu admirația pe care o inspiră gestul domnului Victor Rebengiuc. Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a slujit scena, vreme de șapte decenii, a ales să încheie drumul personajului André. Pentru noi, această decizie este încă o lecție de noblețe și de respect, atât pentru teatru, cât și pentru publicul care l-a aplaudat cu ochii în lacrimi și sufletul plin de recunoștință, de la prima până la ultima reprezentație cu „Tatăl”.”

Reporter: „Se va mai juca spectacolul? Dacă da, cine va fi în locul domnului Victor Rebengiuc?”

Vlad Zamfirescu, director Teatru Bulandra: „Spectacolul există datorită spiritului și energiei maestrului. Este imposibil să ne gândim la el fără domnul Victor Rebengiuc, pentru că spectacolul a luat naștere datorită domniei sale, dar și pentru că André a fost, este și va rămâne pentru totdeauna rolul său.

În jurul acestei alegeri s-a construit întreaga aventură artistică. În același timp, simt nevoia să mulțumesc din inimă întregii echipe a spectacolului, de la colegii actori până la regizor, scenograf, echipa tehnică etc., pentru felul în care au contribuit la magia acestui spectacol. Însă amprenta emoțională și artistică lăsată de Victor Rebengiuc este atât de profundă, încât ar fi de neimaginat să continuăm fără el. Pentru noi, „Tatăl” rămâne un capitol închis cu demnitate și emoție, o întâlnire irepetabilă, de care suntem recunoscători că am avut parte. Și pentru care îi mulțumim, cu adâncă recunoștință și iubire, domnului Victor Rebengiuc.”

Actorul Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din activitate, după aproape șapte decenii pe scenă

