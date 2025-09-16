Victor Rebengiuc se retrage de pe scena teatrului românesc. „Puterile mele au scăzut. O să stau cuminte prin casă”

Stiri Mondene
16-09-2025 | 12:58
Victor Rebengiuc
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Actorul Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din activitate, după aproape șapte decenii pe scenă. El a vorbit despre această decizie într-un interviu acordat Știrile PRO TV.

autor
Ioana Andreescu,  Roxana Hulpe

Victor Rebengiuc: „După aproape 70 de ani de profesie a venit momentul în care am simțit că trebuie să mă retrag. Sunt foarte în vârstă, puterile mele au scăzut, posibilitățile mele de manifestare pe scenă, de asemenea. Deci nu mai corespund, din punct de vedere valoric, pretențiilor pe care le am la prestațiile mele pe scenă.

Așa că mă retrag în plină glorie și le urez tuturor celor care rămân în continuare în teatru să aibă parte de succes, să fie sănătoși și să iubească teatrul în continuare. Publicului vreau să-i mulțumesc din suflet pentru faptul că m-am bucurat de aprecierea lui și sper că nu l-am dezamăgit de foarte multe ori. Le urez tuturor sănătate și să dea Dumnezeu să aibă parte de spectacole foarte bune.”

Reporter: „Ce veți face în continuare?”

Victor Rebengiuc, actor: „O să stau cuminte prin casă, pentru că nu pot să umblu. Nu mă simt bine. Dacă mă simțeam bine, eram în teatru în continuare.”

Citește și
Victor Rebengiuc
Victor Rebengiuc, despre turul al doilea al alegerilor prezidențiale: ”Trebuie să alegem. Este ori Rusia ori UE și NATO”

Victor Rebengiuc nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra

Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul "Tatăl", anunţă instituţia de spectacole.

„Cu aceeaşi demnitate şi eleganţă cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul „Tatăl”. Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă, precum şi de respect pentru publicul său", potrivit unei postări a Teatrului Bulandra pe pagina oficială de Facebook.

Teatrul Bulandra afirmă că Victor Rebengiuc a fost „model pentru generaţii întregi” şi precizează că acesta „continuă să ne inspire cu arta şi umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înţelepciunea, conştiinţa sa lucidă şi onestitatea. Faţă de sine şi faţă de lume”.

„Vă mulţumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi, iar întâlnirea cu personajul André, în „Tatăl” va rămâne o amintire preţioasă, un reper de lumină şi adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit", au mai scris reprezentanţii Teatrului Bulandra pe pagina de socializare.

Profund emoţionant, „Tatăl” este o poveste de familie serioasă şi realistă şi o privire nesentimentală, intens emoţională asupra lumii prin ochii unui bărbat care se confruntă cu demenţă, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale, se arată în descrierea spectacolului.

Armata israeliană a lansat ofensiva terestră în Gaza. Tancurile au pătruns în oraș după o noapte de bombardamente

Sursa: Pro TV

Etichete: teatru, Victor Rebengiuc, retragere,

Dată publicare: 16-09-2025 12:46

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Victor Rebengiuc mărturisește că a donat bani pentru campania lui Nicușor Dan și a dezvăluit și suma
Stiri Politice
Victor Rebengiuc mărturisește că a donat bani pentru campania lui Nicușor Dan și a dezvăluit și suma

Actorul Victor Rebengiuc a mărturisit, vineri, într-un interviu dat în studioul HotNews, că el i-a dat bani lui Nicuşor Dan pentru campania electorală, din cât poate el să dea.

Victor Rebengiuc, despre turul al doilea al alegerilor prezidențiale: ”Trebuie să alegem. Este ori Rusia ori UE și NATO”
Alegeri prezidentiale 2025
Victor Rebengiuc, despre turul al doilea al alegerilor prezidențiale: ”Trebuie să alegem. Este ori Rusia ori UE și NATO”

Actorul Victor Rebengiuc a transmis, vineri, un mesaj către votanţii din turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, îndemnând oamenii să fie atenţi să vadă cine vrea „să răspândească haos, să distrugă România, să o calce în picioare”.

Ultimii 7 ani din creația de actor a lui Victor Rebengiuc, surprinși în peste 300 de fotografii dintr-un album de excepție
Stiri actuale
Ultimii 7 ani din creația de actor a lui Victor Rebengiuc, surprinși în peste 300 de fotografii dintr-un album de excepție

Ultimii 7 ani din creația de actor a lui Victor Rebengiuc se regăsesc acum în peste 300 de fotografii dintr-un album dedicat piesei ”Regele Moare” de la Teatrul Naţional din Bucureşti.

Recomandări
Procurorul general al României: Țara noastră a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024
Stiri actuale
Procurorul general al României: Țara noastră a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, conform unor surse citate de news.ro.   

Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan
Stiri Sociale
Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Septembrie 2025

03:12:42

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28