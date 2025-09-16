Victor Rebengiuc se retrage de pe scena teatrului românesc. „Puterile mele au scăzut. O să stau cuminte prin casă”

Actorul Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din activitate, după aproape șapte decenii pe scenă. El a vorbit despre această decizie într-un interviu acordat Știrile PRO TV.

Victor Rebengiuc: „După aproape 70 de ani de profesie a venit momentul în care am simțit că trebuie să mă retrag. Sunt foarte în vârstă, puterile mele au scăzut, posibilitățile mele de manifestare pe scenă, de asemenea. Deci nu mai corespund, din punct de vedere valoric, pretențiilor pe care le am la prestațiile mele pe scenă.

Așa că mă retrag în plină glorie și le urez tuturor celor care rămân în continuare în teatru să aibă parte de succes, să fie sănătoși și să iubească teatrul în continuare. Publicului vreau să-i mulțumesc din suflet pentru faptul că m-am bucurat de aprecierea lui și sper că nu l-am dezamăgit de foarte multe ori. Le urez tuturor sănătate și să dea Dumnezeu să aibă parte de spectacole foarte bune.”

Reporter: „Ce veți face în continuare?”

Victor Rebengiuc, actor: „O să stau cuminte prin casă, pentru că nu pot să umblu. Nu mă simt bine. Dacă mă simțeam bine, eram în teatru în continuare.”

Victor Rebengiuc nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra

Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul "Tatăl", anunţă instituţia de spectacole.

„Cu aceeaşi demnitate şi eleganţă cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul „Tatăl”. Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă, precum şi de respect pentru publicul său", potrivit unei postări a Teatrului Bulandra pe pagina oficială de Facebook.

Teatrul Bulandra afirmă că Victor Rebengiuc a fost „model pentru generaţii întregi” şi precizează că acesta „continuă să ne inspire cu arta şi umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înţelepciunea, conştiinţa sa lucidă şi onestitatea. Faţă de sine şi faţă de lume”.

„Vă mulţumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi, iar întâlnirea cu personajul André, în „Tatăl” va rămâne o amintire preţioasă, un reper de lumină şi adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit", au mai scris reprezentanţii Teatrului Bulandra pe pagina de socializare.

Profund emoţionant, „Tatăl” este o poveste de familie serioasă şi realistă şi o privire nesentimentală, intens emoţională asupra lumii prin ochii unui bărbat care se confruntă cu demenţă, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale, se arată în descrierea spectacolului.

