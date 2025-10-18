Vlad Oprea anunță că revine la Primărie. Edilul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție

18-10-2025 | 16:42
Vlad Oprea
Inquam Photos / Mălina Norocea

Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie.

autor
Adrian Popovici

„Dragi prieteni, de luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeaşi energie, acelaşi respect pentru oameni şi aceeaşi dorinţă de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia. Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna şi distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetenţă. Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii sau au doar interese personale”, scrie sâmbătă, pe Facebook, Vlad Oprea.

Acesta le-a mulţumit tuturor celor care i-au rămas aproape şi care „au înţeles că binele oraşului Sinaia nu poate fi pus pe pauză”.

Acuzații de corupție la adresa lui Vlad Oprea

Vlad Oprea a fost suspendat din funcţie la finalul lunii ianuarie a acestui an, după de a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în formă continuată; efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia și trafic de influenţă în formă continuată.

În plus, edilul din Sinaia mai este acuzat de fals în declaraţiile de avere, în formă continuată, abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.

Prin ordonanţa în baza căreia a fost plasat sub control judiciar, i s-a interzis să se deplaseze la sediul Primăriei Sinaia şi să exercite funcţia de primar al oraşului Sinaia.

Ulterior, procurorii au descins la locuinţa edilului suspendat şi au obţinut arestarea preventivă a acestuia, sub suspiciunea că a încercat să influenţeze deciziile din primărie, dând dispoziţii viceprimarului care i-a preluat atribuţiile.

Sursa: News.ro

Etichete: arest, primarie, sinaia, vlad oprea,

Dată publicare: 18-10-2025 16:42

