Vorbim despre Solheim, un joc dezvoltat de mai mulți tineri IT-iști români.
Theodor Filotti: ”L-am făcut în timpul liber. Ne-a luat 3 luni de zile. Am început cu 3 oameni, ulterior am crescut la 10”.
Despre ce este jocul?
Theodor Filotti: ”Solheim este un -tower defense-. Practic ai o bază în care pui tunuri și o aperi de inamici doar că noi am făcu tun twist, baza ta este mobilă și te poți deplasa”. ”.
Cătălina Heim, co-fondator Solheim: ”Din punct de Vedere grafic a fost o provocare mare. Am învățat pe parcurs programe noi”.
Detalii în VIDEO atașat.