Vorbim despre Solheim, un joc dezvoltat de mai mulți tineri IT-iști români.

Theodor Filotti: ”L-am făcut în timpul liber. Ne-a luat 3 luni de zile. Am început cu 3 oameni, ulterior am crescut la 10”.

Despre ce este jocul?

Theodor Filotti: ”Solheim este un -tower defense-. Practic ai o bază în care pui tunuri și o aperi de inamici doar că noi am făcu tun twist, baza ta este mobilă și te poți deplasa”. ”.

Cătălina Heim, co-fondator Solheim: ”Din punct de Vedere grafic a fost o provocare mare. Am învățat pe parcurs programe noi”.

Detalii în VIDEO atașat.