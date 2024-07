Cum să menții copiii ocupați și fericiți în vacanță. Activități creative la Muzeul Satului din Baia Mare

De exemplu, la Muzeul Satului din Baia Mare cei mici învață să gătească, picteze pe sticlă și află inclusiv tainele cusutului.

Un foișor de la Muzeul Satului din Baia Mare s-a transformat pentru câteva ore în atelier de cusut.

Ajutați de meșteri populari, copiii au descoperit câte pot face cu un ac, niște ață, câteva mărgele și bucăți de pânză.

Cei mai pricepuți au reușit să creeze semne de carte, broșe, ori brățări.

Fetiță: „Am făcut broșă asta, am pus doua mărgele în vârf am pus niste petale... O să-i dau la verișoară mea, pe care o cheamă Lara și o s-o pună aici.”

Fetiță: „Fac aici un semn de carte tradițional cum făceau bunicii noștri. La început a fost mai greu dar m-am acomodat.”

Fetiță: „Îmi place că nu stau numai acasă pe telefon sau pe tableta și pot să îmi exprim creativitatea și să fac foarte multe lucruri distractive.”

Timp de 4 zile, ucenicii de ocazie învață mai multe meșteșuguri, așa cum erau ele pe vremea bunicilor.

Gabriela Filip, muzeograf: „Copiii au ocazia să deslușească tainele olăritului, să învețe să facă pâine la cuptor, să facă plăcinte, de asemenea să învețe cusături românești, dar și să învețe tainele picturii pe sticlă. Anul acesta locurile s-au ocupat extrem de repede, în primele 2 ore.”

Participarea la aceste ateliere i-a costat pe părinți 100 de lei.

