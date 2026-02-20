ANM: Cod galben de ninsori, polei şi viscol în 16 judeţe şi în Bucureşti, până duminică dimineaţa. HARTĂ

Vremea
Iarnabuc

ANM a emis vineri o informare meteorologică și o atenționare Cod galben care anunță precipitații moderate cantitativ, polei, viscol, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii în cea mai mare parte a țării.

autor
Anca Ungureanu

Avertizările au fost emise pentru perioada 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, aria precipitațiilor se va extinde treptat din vest, urmând să cuprindă majoritatea regiunilor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, în timp ce în Moldova și la munte se vor semnala ninsori. În restul teritoriului, vineri vor fi în principal ploi, însă din cursul serii și până duminică dimineață ninsorile vor deveni dominante.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 15–20 l/mp și izolat peste 25 l/mp, iar pe spații restrânse se va forma polei și ghețuș. În multe zone se va depune strat de zăpadă cu grosimi medii de 5–15 cm.

Vântul va avea intensificări temporare vineri în vest și la munte, apoi și în est și sud-est, cu viteze de 40–55 km/h. La altitudini mari rafalele pot atinge 70–90 km/h. În sud-estul țării sunt așteptate episoade de viscol și vizibilitate redusă.

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune
Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

Cod galben de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol, strat de zăpadă

Totodată, o atenționare Cod galben vizează sudul Moldovei, Muntenia, Carpații de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea, unde vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h începând de vineri după-amiaza și până sâmbătă seara. Din noaptea de vineri spre sâmbătă vor fi precipitații însemnate cantitativ, inițial mixte, favorizând formarea poleiului, apoi predominant sub formă de ninsoare. În aceste regiuni se poate depune strat de zăpadă de 15–20 cm, iar viscolul poate reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15...20 cm.

Ninsori, viscol și ger în Capitală: Bucureștiul intră sub avertizări meteo până duminică dimineață

Și în București se anunță o schimbare bruscă a vremii, cu ploi, polei, ninsori viscolite și temperaturi negative.

Potrivit meteorologilor, vineri cerul se va înnora treptat, iar din a doua parte a zilei vor apărea ploi. În cursul nopții, precipitațiile vor deveni moderate cantitativ și vor fi inițial mixte, favorizând formarea poleiului și a ghețușului, după care se vor transforma în ninsoare. Până sâmbătă dimineață se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, de aproximativ 6–8 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat la început, dar după orele prânzului va avea intensificări de 55–65 km/h, iar noaptea ninsoarea va fi viscolită, vizibilitatea putând scădea sub 100 de metri. Temperatura maximă de vineri va ajunge la 2–3 grade, iar minima nopții va coborî spre –3 grade.

Începând de sâmbătă dimineață și până duminică, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va rămâne noros și va ninge însemnat cantitativ, cu depunerea unui nou strat de zăpadă de 10–15 centimetri. În prima parte a intervalului, vântul va sufla cu 40–45 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile vor rămâne negative, cu maxime de –3…–2 grade și minime de –4…–3 grade.

Bani în plus, pe lângă salariu, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Cât ar putea lua timp de doi ani

