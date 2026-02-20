ANM: Cod galben de ninsori, polei şi viscol în 16 judeţe şi în Bucureşti, până duminică dimineaţa. HARTĂ

Avertizările au fost emise pentru perioada 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, aria precipitațiilor se va extinde treptat din vest, urmând să cuprindă majoritatea regiunilor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, în timp ce în Moldova și la munte se vor semnala ninsori. În restul teritoriului, vineri vor fi în principal ploi, însă din cursul serii și până duminică dimineață ninsorile vor deveni dominante.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 15–20 l/mp și izolat peste 25 l/mp, iar pe spații restrânse se va forma polei și ghețuș. În multe zone se va depune strat de zăpadă cu grosimi medii de 5–15 cm.

Vântul va avea intensificări temporare vineri în vest și la munte, apoi și în est și sud-est, cu viteze de 40–55 km/h. La altitudini mari rafalele pot atinge 70–90 km/h. În sud-estul țării sunt așteptate episoade de viscol și vizibilitate redusă.

Cod galben de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol, strat de zăpadă

Totodată, o atenționare Cod galben vizează sudul Moldovei, Muntenia, Carpații de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea, unde vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h începând de vineri după-amiaza și până sâmbătă seara. Din noaptea de vineri spre sâmbătă vor fi precipitații însemnate cantitativ, inițial mixte, favorizând formarea poleiului, apoi predominant sub formă de ninsoare. În aceste regiuni se poate depune strat de zăpadă de 15–20 cm, iar viscolul poate reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15...20 cm.