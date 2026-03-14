”Aproximativ 10 plăci de beton, fiecare cu o lungime de aproximativ 4,5 metri, au fost afectate în urma surpării asfaltului produse în această dimineaţă pe Şoseaua Mihai Bravu, în dreptul numărului 307. În urma verificărilor tehnice efectuate la faţa locului, s-a constatat că starea structurală a galeriei de termoficare este sever degradată, motiv pentru care montarea plăcilor de acoperire nu poate fi realizată în condiţii de siguranţă în acest moment. În consecinţă, circulaţia rutieră pe tronsonul afectat al Şoselei Mihai Bravu nu poate fi reluată”, anunţă Termoenergetica.

Termoenergetica anunță degradarea galeriei de termoficare

Potrivit companiei, pentru a permite reluarea furnizării agentului termic către consumatori, conducta de termoficare amplasată în interiorul galeriei va fi încărcată cu agent termic, operaţiune care se desfăşoară cu monitorizarea permanentă a echipelor tehnice.

”În cursul zilei de luni vor fi stabilite soluţiile tehnice necesare pentru continuarea lucrărilor de refacere a galeriei de termoficare, precum şi pentru restabilirea structurii rutiere a Şoselei Mihai Bravu pe tronsonul afectat. Până la finalizarea acestor evaluări şi a lucrărilor necesare, restricţiile de circulaţie rămân în vigoare”, subliniază Termoenergetica.

Sâmbătă dimineaţa a fost semnalată surparea carosabilului pe Şoseaua Mihai Bravu, iar pentru siguranţa traficului au fost instituite restricţii de circulaţie pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

Potrivit Termoenergetica, cauza producerii surpării nu este cunoscută în acest moment. Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti (CMTEB), împreună cu cele ale societăţii ELSACO, au intervenit încă din cursul dimineţii pentru verificarea reţelelor de termoficare aflate în zonă şi pentru stabilizarea perimetrului afectat.

De asemenea, Magistrala 2 Sud, pusă în funcţiune în anul 1972, este inclusă în programul de modernizare derulat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1 – Obiectivul 1, lucrările fiind executate de firma ELSACO.