Aparatul a fost ridicat pentru expertiză, iar cazul a fost preluat de procurori.

Polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă au fost alertați, luni seara, în jurul orei 18:30. Un trecător a fost cel care a observat obiectul pe plajă și a sunat la 112.

Corespondent PRO TV: „Obiectul suspect a fost descoperit în centrul stațiunii Mamaia pe plaja foarte aproape de pasarela din Mamaia. Perimetrul a fost securizat, nu avem voie să înaintăm și să ajungem până acolo. Pentru că acolo sunt polițiști pompierii de la ISU Dobrogea, Garda de Coastă, dar și specialiștii Brigăzii Antitero de la SRI. Aceștia verifică obiectul suspect”.

Cercetările s-au întins pe mai bine de două ore. Specialiștii au verificat obiectul și și-au dat seama că nu are explozibil. Aparatul de zbor a fost ridicat și dus la verificări minuțioase în laboratoare specializate.

Polițiștii de frontieră ajunși la fața locului au identificat resturi metalice, ce par a aparține unui aparat de zbor neidentificat.

Virgil Bălăceanu, general în rezervă: „Cel mai probabil a venit de pe mare. O dronă eșuată. Înscrisurile nu par de serie, nu sunt în litere chirilice, nu sunt pe modul în care își înscripționează dronele rușii. Nu este o dronă maritimă, nu pare o dronă kamikaze, cu o probabilitate mai scăzută ar putea să fie o dronă de recunoaștere”.

Camelia Maria Conortos, procuror Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța: „Se efectuează cercetări de către Parchetul Curții de Apel Constanța, pentru a se stabili natura aparatului, militară au civilă, proveniența acestuia. Nu prezintă pericol pentru populație”.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor pe litoralul românesc.