Decizia vine în urma contestației DIICOT la hotărârea Tribunalului București, care săptămâna trecută i-a plasat pe cei șase suspecți sub control judiciar, în loc de arest preventiv- cerut de procurori-, într-un dosar care a șocat opinia publică și a scos la iveală grave disfuncționalități în sistemul de protecție socială.

Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a familiei Pașca, pe care o acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată, cu 210 acte materiale – adică 210 de persoane vulnerabile care ar fi fost exploatate în azilele ilegale din Biho, se arată într-un comunicat al instituțieir.

Argumentele Tribunalului București

Decizia inițială a Tribunalului București, contestată acum de DIICOT, a fost motivată de mai multe argumente. În primul rând, instanța a constatat că, deși acuzarea invocă 210 acte materiale, „actele de urmărire penală nu individualizează persoanele vătămate corespunzătoare fiecărui act material și nici nu descriu, în mod distinct, situația de fapt aferentă fiecăreia dintre acestea”.

Instanța a mai reținut că activitatea descrisă de acuzare a încetat în urma intervenției organelor judiciare, toate locațiile fiind verificate, beneficiarii identificați și relocați, iar principalele mijloace de probă au fost deja administrate prin perchezițiile domiciliare. De asemenea, nu există indicii că vreunul dintre inculpați ar fi încercat să influențeze martori sau să distrugă probe.

„Pericolul pe care lăsarea în libertate a inculpaților l-ar reprezenta pentru ordinea publică este noțiune total distinctă de pericol social concret al infracțiunii”, a mai consemnat judecătorul.

Avocatul lui Viorel Pașca: „Victimele nu au fost identificate”

Avocatul lui Viorel Pașca a declarat, la sosirea la Curtea de Apel București, că acuzarea nu a reușit să identifice concret victimele și că arestarea preventivă nu este justificată. „S-a cerut arestarea preventivă pentru trafic de persoane cu referire la 210 victime pe care anchetatorii nu le-au identificat până în prezent”, a spus avocatul.

Curtea de Apel București a amânat pronunțarea pentru luni, urmând să decidă dacă menține măsura controlului judiciar sau dispune arestarea preventivă a celor șase inculpați.