În plus, a cerut sancționarea AJPIS Bihor și a DGASPC Bihor pentru felul în care au gestionat întreaga situație. Pe de altă parte, inspectorii de muncă au amendat Asociația Dumbrava, controlată de Viorel Pașca, cu o amendă record de 1 milion de lei, a anunțat avocatul acestuia.

Corespondent PROTV: „Avocatul a postat procesul-verbal primit de ITM Bihor, în care este precizat că amenda a fost aplicată în urma unui control efectuat pe 30 iunie 2026. Este ziua în care au avut loc perchezițiile la căminele familiei. Poate acesta este motivul pentru care procesul-verbal este semnat de altă persoană și nu de Viorel Pașca, președintele Asociației. Ministrul Muncii a cerut detalii despre această amendă și a precizat că în cadrul celor 18 cămin administrate de Asociația familiei Pașca au fost găsite peste 30 de persoane care munceau fără forme legale. Potrivit legii, pentru fiecare a fost aplicată o amendă de 40.000 de lei, până la pragul maxim de 1 milion, și a fost făcută sesizare penală. Avocatul a spus că va contesta amenda. Mâine (joi. n.r.), alături de membrii familiei Pașca, avocatul se va prezenta la Curtea de Apel București, unde se judecă contestația controlului judiciar decis de Tribunalul București. Familia cere să fie ridicată și această formă de control, în timp ce DIICOT cere din nou arestarea preventivă.”

Cele 409 persoane preluate au fost repartizate în mai multe județe, în centre de asistență socială și în spitale. Un bărbat care a ajuns în Mureș a murit, deși, din informațiile existente, nu suferea de o boală gravă.