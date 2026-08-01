Nava spaţială Hayabusa2, de dimensiunea unui frigider, a trecut pe lângă asteroidul Torifune pe 5 iulie în timpul unui survol care a demonstrat capacitatea de a devia o rocă spaţială potenţial periculoasă de la traiectoria Pământului.

Călătorind cu peste 18.000 de kilometri pe oră, sonda s-a apropiat la 400 de metri de suprafaţa asteroidului şi la 744 de metri de centrul său, a anunţat joi Agenţia Japoneză de Explorare Aerospaţială (JAXA). Aceasta a depăşit proiecţia agenţiei de aproximativ 800 de metri de centrul lui Torifune.

„Rezultatele arată că, în comparaţie cu toate sondele spaţiale din lume care au efectuat misiuni de survol, aceasta s-a apropiat cel mai mult” de un asteroid, a declarat reporterilor Yuya Mimasu, omul de ştiinţă de la JAXA. Recordul anterior era deţinut de o sondă chineză, care a zburat la 770 de metri de suprafaţa unui asteroid, potrivit cotidianului Nikkei.

Om de zăpadă

În urma survolului, JAXA a publicat imagini rare care arată că asteroidul Torifune seamănă cu un om de zăpadă. Imaginile alb-negru, capturate de o cameră telescopică, arată ceea ce par a fi două obiecte rotunjite unite.

Se ştia că Torifune are o formă alungită, dar detaliile sale nu erau cunoscute. Misiunea vine în urma testului reuşit al NASA din 2022, care a modificat orbita asteroidului Dimorphos prin impactul intenţionat cu o navă spaţială.

JAXA şi Agenţia Spaţială Europeană au încheiat un parteneriat pentru o altă misiune de „apărare planetară” care va explora asteroidul Apophis, care se va apropia de Pământ în aprilie 2029.

Lansată în 2014, Hayabusa2 i-a încântat deja pe oamenii de ştiinţă aterizând pe asteroidul Ryugu şi colectând materiale, la aproximativ 300 de milioane de kilometri de planeta noastră. Şase ani mai târziu, s-a întors pe Pământ cu mostre valoroase de la Ryugu – „palatul dragonului” în japoneză – oferind oamenilor de ştiinţă indicii despre cum arăta sistemul solar la naşterea sa, acum aproximativ 4,6 miliarde de ani. În urma misiunii Torifune, nava spaţială este programată să încerce o „întâlnire” – o manevră care implică zborul alături sau aterizarea pe o rocă spaţială pentru a colecta date detaliate – cu un asteroid numit 1998KY26 în 2031.