Inspectorii de muncă din Bihor au aplicat sancțiunea după ce au identificat peste 30 de persoane care ar fi fost angajate fără forme legale în căminele familiei.

Corespondent PROTV: „Avocatul a postat pe rețelele de socializare procesul-verbal și nota de informare primite de la ITM Bihor, în care este precizat că amenda a fost aplicată în urma unui control efectuat pe 30 iunie 2026. Este ziua în care au avut loc perchezițiile la căminele familiei. Poate acesta este motivul pentru care procesul-verbal este semnat de altă persoană și nu de Viorel Pașca, președintele Asociației, întrucât acesta era cu procurorii DIICOT, care desfășurau alte activități în timpul perchezițiilor. Potrivit ministrului Muncii, care a cerut lămuriri, controlul a vizat cele 18 case din județul Bihor care aparțin Asociației Dumbrava, unde au fost identificate 36 de persoane care lucrau fără contracte. Astfel a fost aplicată amenda maximă posibilă de 1 milion de lei. Totodată, a fost făcută și sesizare penală, așa cum prevede legea atunci când sunt mai mult de 5 persoane fără contract. Avocatul a spus că va contesta amenda, dar că, deocamdată, se pregătește pentru contestația de mâine ( joi, n.r.) de la Curtea de Apel București, unde cere ridicarea controlului judiciar pentru familia Pașca. De cealaltă parte, și procurorii DIICOT vor înlocuirea măsurii cu arestul preventiv. Cât despre cei 409 pacienți luați de autorități din căminele familiei Pașca și redistribuiți pe la alte centre din toată țara, ministrul Muncii și al Familiei a mai precizat că 171 dintre ei nu au documente de identitate sau le sunt expirate. 165 au declarat că au rude, așa că autoritățile încearcă să le contacteze. Drepturile acestor persoane trebuiau protejate de Autoritatea Națională din domeniu, iar ministrul Muncii a anunțat în urmă cu câteva ore că a decis să o demită pe președinta acestei instituții și a cerut totodată sancționarea conducerilor AJEPIS Bihor și DGASPC Bihor pentru felul în care au gestionat situația în prezent și în trecut.”