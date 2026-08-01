Oficialul a subliniat că sprijinul reciproc dintre cele două state și interconectarea rețelelor energetice sunt esențiale pentru depășirea acestei perioade.

Prezentăm mai jos mesajul complet al Ministrului Afacerilor Externe

”Vecinii se ajută reciproc atunci când este posibil, iar

acum criză de energie face ca România să aibă nevoie să ne putem baza, mai ales în orele de vârf, și pe suplimentarea producției din Ucraina în perioada imediat următoare.

Acesta a fost subiectul convorbirii telefonice pe care am avut-o cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha.

Am prezentat implicațiile nivelului extrem de scăzut al Dunării asupra producției noastre de energie nucleară și am discutat modalități de a menține aprovizionarea cu energie din Ucraina, pe baza capacității de producție a centralelor nucleare ucrainene și a calendarului lucrărilor de mentenanță.

Convorbirea de a făcut parte din efortul coordonat de premierul Ilie Bolojan și a pregătit dialogul foarte bun dintre ministerele noastre de resort (prim-ministrul Ilie Bolojan și viceprim-ministrul Denîs Șmîhal).

România a decis astăzi instituirea stării de urgență pe piața energiei, ca urmare a secetei severe. Aceste circumstanțe au impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă, iar în orele de vârf ne vom baza și pe energia produsă în Ucraina.

În cadrul parteneriatului nostru strategic, în luna mai, președinții noștri au convenit realizarea unei linii electrice de înaltă tensiune de 400 kV între țările noastre, am spus de atunci că este în interesul ambelor țări.

Decizia de astăzi reprezintă încă un exemplu al modului în care interconectarea rețelelor energetice aduce beneficii României, Ucrainei și pieței energetice a Uniunii Europene, în condițiile în care energia este, fără îndoială, un element vital pentru economiile noastre și influențează în mod direct costul și calitatea vieții cetățenilor.

Prin deciziile Guvernului de astăzi, inclusiv cele tehnice privind redirecționarea apei spre reactoare, vom continua să lucrăm pentru soluții pentru România.

Ar fi fost evident mai ușor dacă era pregătit din vreme acest scenariu de criză dar cu decizii rapide și claritate, și împreună, vom gestiona și această perioadă”.