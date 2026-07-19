Probleme au fost și în Gara de Nord, unde alimentarea cu energie a liniei de contact a fost întreruptă, iar circulația trenurilor a fost dată peste cap.

După ora 16, căldura sufocantă de pe timpul zilei s-a transformat in furtună. Cerul s-a înnegrit, vântul a început să bată cu putere și au fost emise două avertizări extreme prin Ro-Alert - un cod portocaliu și unul roșu nowcasting. Ultimul anunța vânt cu rafale de până la 80 de kilometri pe oră și 40 de litri pe metrul pătrat de apă.

Un șofer a fost prins de furtună, iar mașina lui a rămas blocată între doi stâlpi de electricitate căzuți. Cei doi stâlpi de iluminat s-au prăbușit peste șosea și cablurile susținute de ei au căzut peste o mașină din mers. Momentan o bandă de circulație este blocată, iar traficul este dirijat de mașinile de poliție.

Timp de aproximativ 20 de minute, și liniile de contact din Gara de Nord au rămas fără tensiune.

Corespondent ȘtirileProTV: Furtuna a afectat și circulația feroviară. În jurul orei 16 în Gara de Nord din București a fost întreruptă alimentarea cu energie a liniei de contact și astfel toate trenurile electrice au înregistrat întârzieri. Pe tabelă sunt afișate 3 trenuri care au înregistrate întârzieri de 45, 15 și 30 de minute.

Întârzieri au înregistrat atât trenurile care pleacă din Capitală, cât și cele care sosesc în Gara de Nord. Aproape toate garniturile au înregistrat întârzieri de zeci de minute.

Avaria care a afectat Gara de Nord a fost remediată după 20 de minute.

Corespondent ȘtirileProTV: Pompierii au intervenit în 143 de situații de urgență. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în București, unde echipajele au acționat în 136 de cazuri. Dintre acestea, au fost 101 de copaci căzuți, cinci stâlpi doborâți de vânt, 22 de acumulări de apă și opt situații în care s-au desprins elemente de construcție. În județul Ilfov au fost raportate șapte intervenții, cele mai multe pentru îndepărtarea copacilor căzuți. ISU București-Ilfov a transmis și patru mesaje RO-ALERT pentru avertizarea și informarea populației: două pentru municipiul București și două pentru județul Ilfov.