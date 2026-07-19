Șuvoaiele scurse de pe munte au acoperit străzile și au târât mașinile. Apa a rupt chiar și asfaltul pe unele porțiuni. Pompierii au salvat mai mulți oameni care erau în pericol. Orașul este încă sub cod portocaliu de furtună.

Șuvoaiele au năvălit cu o forță impresionantă. O mașină ce părea trasă pe dreapta a fost întoarsă și purtată la vale de apă. Nimeni nu i-a putut ajuta pe cei care erau înăuntru.

Și alți oameni au rămas captivi în mașini, ori puhoaiele i-au prins pe jos.

O femeie a fost surprinsă de ape

Andreia Ursachi, ISU Prahova: O femeie de 33 de ani surprinsă de ape la intrarea în oraș dinspre Sinaia a fost salvată de echipajul SMURD. Pompierii au evacuat o persoană dintr-o locuință.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență: „Viitura a luat mai multe mașini. Dintr-una dintre ele pompierii au intervenit și au salvat două persoane. Din alte mașini zece persoane au fost evacuate sau autoevacuate. Rugămintea este către populația de peste tot unde avem coduri, să respecte recomandările RO-ALERT sau direct de la pompieri sau alte forțe de intervenție.”

În unele zone, apa a săpat în asfalt. O mașină a rămas suspendată în mijlocul unui drum.

Puhoaiele au venit de pe versanți, spun meteorologii. Pe munte a plouat puternic, iar apa scursă a format o viitură care a inundat străzile din Bușteni.

Mai mulți turiști aflați pe platoul Bucegilor au văzut șuvoaiele care au luat-o la vale spre Bușteni.

După ce s-a oprit ploaia, localnicii au ieșit să evalueze pagubele. Zona a fost sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Cea mai apropiată stație meteo este cea de la Sinaia. Acolo s-au acumulat 32 de litri de apă pe metru pătrat, potrivit meteorologilor. Aceștia estimează că la Bușteni s-au adunat între 30 și 50 de litri pe metru pătrat.

A plouat puternic și în județul Suceava, iar în Câmpulung Muscel, în Argeș, rafalele puternice de vânt au doborât mai mulți copaci. Unul dintre ei a căzut peste un carusel dintr-un parc de distracții. Nu au fost victime, dar pagubele sunt însemnate.

Corespondent ȘtirileProTV: Nu mai plouă la această oră, iar reprezentanții ISU ne-au transmis ca în Bușteni apele s-au retras de pe șosele. În urmă a răms însă dezastru: nămol, bucăți de lemn, pietre. Într-un loc asfaltul a fost pur și simplu rupt. Autoritățile vor să afle cu exactitate și câte mașini au fost avariate pentru că unele autoturisme au fost luate de șuvoaie, altele au fost lovite. Acum se lucrează intens cu excavatoare pentru a fi curățate străzile. În paralel, pompierii scot apa cu motopompele din 22 de gospodării. Furtuna a dat peste cap inclusiv traficul, în Bușteni circulația a fost blocată complet. S-au format cozi kilometrice pe sensul de mers către București. Și noi din Brașov am parcurs 30 de kilometri în aproape trei ore.