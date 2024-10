Viitorul e acasă. Doi medici români școliți la Londra au ales să revină în țară pentru a face medicină la cel mai înalt nivel

Știrile PRO TV pornesc astăzi o campanie care vorbește atât despre greutățile lor, în readaptare într-o țără care păstrează multe dintre tarele comunismului, cât și despre oportunitățile pe care le oferă România.

Facem cunostință cu doi medici școliți la Londra. El este specialist în medicina fetală, iar ea este singurul medic român cu diplomă care poate depista malforamațiile fetale, în primele săptămâni de sarcină. Deocamdată, oferă consultații decontate în sistemul privat, dar visează să implenteze ce știu și la stat.

În ultimii 20 de ani, România a oferit Occidentului mână de lucru ieftină. Imaginile cu românii agățați de gardurile ambasadei sau dormind pe trotuare au făcut istorie.

Mânați de sărăcie și de lipsa perspecitivelor din țara noastră au luat calea Italiei, românii au golit satele și mai ales fostele orașe industriale.

Marcel Ciolacu, premierul României: „Dacă îi adăugăm și pe cei aproape 1,2 milioane de români legați din Republica Moldova, ne apropiem de peste 6,5 milioane de români. Suntem fruntași a acest lucru în toată Europa”.

În ultimii patru ani, numărul celor care s-au întors a fost mai mare decât al celor ce plecă. Pandemia și declinul economic al țărilor cu mulți rezidenți români, dar și finanțările europene de sute de milioane de euro care intră în țară, fac din România să fie locul la care să te întorci. Creșterea salariilor medicilor, apariția unor unități sanitare moderne în mediul privat și infuzia de fonduri prin PNRR au adus acasă, în fiecare an, 1.000 de medici.

Soții Dumitrașcu au luat decizia în urmă cu doi ani, iar România are doi specialiști de renume în medicina fetală. Pregătiți în Marea Britanie, Ioana Biriș și Dan Dumitrașcu sunt azi parte a unei povești care vorbește despre speranța că în România se poate face medicină la cel mai înalt nivel.

Dan Dumitrașcu, medic primar de medicină fetală: „Profesia nu știu am iubit ce am făcut și mi-a plăcut enorm de mult să lucrez într-un sistem organizat, dar mereu aveam, cred că, frustrarea asta sau dorința de a mă întoarce acasă Și de a dovedi că și la noi se pot face lucrurile la fel ca și în Anglia. Cred că, de fapt, asta e o chestiune de ego personal”.

Pornind de la modelul londonez, la Timișoara se va construi un centru materno-fetal în care odată ajunse, gravidele să aibă încredere că orice problema în sarcină poate fi depistată la timp. Mai sunt câteva luni până la inaugurare, iar Dan alături de colegii lui inspectează șantierul. El va conduce acest loc.

Dan Dumitrașcu, medic primar de medicină fetală: „Încerc să mă inspir de ce am văzut în Marea Britanie, de ce am văzut în România în perioada în care, în așa doi ani în care am lucrat aici și sunt sigur că va ieși ceva frumos”.

Primul care s-a întors a fost Dan în 2022. L-a convins un fost coleg de facultate care îi admira munca de la distanță.

Pe Ioana și Dan, echipa „România, te iubesc!” i-a întâlnit la Londra, în urmă cu 5 ani. Anglia era în prag de Brexit, iar ei își puneau pentru prima dată problema întoarcerii acasă după 2 ani de trăit în Irlanda și 8 în Anglia.

Dr. Ioana Biriș: „Asta e cel mai greu. Asta cred că unul dintre motivele pentru care eu nu sunt atât decisă să mă întorc în România, dacă peste 12-15 ani o să ne spună 'mamă, tată, eu de ce sunt aici?'”.

Azi, Vivian, în vârstă de 7 ani, citește povești într-un apartament din Timișoara. Se pregătește pentru apariția unui nou copil în familie pentru că Ioana e însărcinată.

Ioana pleca la București, la Spitalul Filantropia, unde oferă consultații o dată pe săptămână. Joia e parte din comisia de cazuri complexe. La etaj, în secție, o așteaptă un cuplu care are emoții. La primele ecografii, Ioana a văzut lichid în jurul inimii bebelușului.

Ioana le explică cu răbdare că în ciuda anomaliei sunt șanse mari ca pruncul să se nască sănătos. În cei 12 ani petrecuți în Anglia, a ințeles că în relația cu pacientul cea mai importantă e comunicarea. Că vorbindu-le pe înțelesul lor, oamenii capătă încredere. A învățat asta departe în țări care au făcut din asta un cult, după ce toată studenția s-a lovit de rigiditatea sistemului românesc. Avea să-și amintească de el la întoarcerea în țară.

Dr. Ioana Biriș: „Dacă nu îți dorești foarte tare sau ai un motiv foarte bun să te întorci în România, sistemul nu te încurajează foarte tare să faci și nu am simțit că te ajută. Deci e foarte multă determinare personală”.

Ioana și Dan sunt doi din cei 1.000 de medici întorși în fiecare an. Școliți în străinătate, aduc Occidentul într-un sistem sanitar care are nevoie de o schimbare de mentalitate. Și prin fiecare întoarcere a lor acasă, România se mai vindecă puțin.

