VIDEO cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat de poliție: ”Aș vrea să mă duc la toaletă. Se poate?”

Nawfal afirmă că filmările au fost realizate de ”echipa lui Călin Georgescu”.

În timpul intervenției, șoferul lui Călin Georgescu le-a mărturisit oamenilor legii că poartă asupra lui, la brâu, ”o armă neletală”.

Primul lucru pe care l-a făcut fostul candidat, după ce i s-a comunicat motivul pentru care a fost oprit în trafic, a fost să își sune avocatul.

Apoi, el l-a rugat pe procuror să îi dea voie la ... toaletă.

Călin Georgescu: ”O singură chestie, aș vrea să mă duc la toaletă. Se poate?”

Procuror: ”Mergem acolo, că ajungem repede.”

Călin Georgescu: ”Păi... până acolo ... Am o problemă de sănătate.”

Călin Georgescu, către procuror: ”Uitați-vă bine în ochii mei. Ați fost la școală sigur?”

După acest schimb de replici, lui Călin Georgescu i-a fost înmânat mandatul de aducere la Parchetul General.

În discuția cu procurorul, Georgescu l-a întrebat dacă este sigur că ”a fost la școală”.

Procuror: ”Îmi scrieți, vă rog frumos, am primit un exemplar. Atâta tot. Și dacă dvs. refuzați, e același lucru, vi s-a comunicat procedura.. Am zis s-o facem ...”

Călin Georgescu: ”S-o facem cum?”

Procuror: ”Ca la carte.”

Călin Georgescu: ”Sunteți sigur că faceți ca la carte? Dacă era ca la carte nu ajungeam aici.”

Procuror: ”Da da. Am mers la școală, domnu Georgescu”.

Călin Georgescu: ”Uitați-vă bine în ochii mei. Ați fost la școală sigur?”

Procuror: ”Sigur am fost la școală.”

