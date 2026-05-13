Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eficientizarea procedurilor judiciare şi al reducerii duratei proceselor penale. Modificările propuse urmăresc instituirea unor mecanisme procedurale mai suple, evitarea reluării ciclice a unor etape, consolidarea rolului activ al organelor judiciare şi valorificarea mijloacelor moderne de comunicare pentru citarea părţilor şi administrarea probelor, în vederea asigurării celerităţii procesului penal, fără a aduce atingere garanţiilor procesuale fundamentale.

De asemenea, initiaţiva vizează instituirea unor mecanisme care să asigure prioritatea soluţionării cauzelor cu victime vulnerabile, să limiteze numărul audierilor repetate, să utilizeze mijloace tehnice moderne de înregistrare a declaraţiilor şi să consolideze coordonarea între organele judiciare şi serviciile de asistenţă pentru victime.

Victimele vor fi anunțate dacă agresorul este eliberat

„Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă, cu ocazia primei audieri, de către organul de urmărire penală şi de către instanţa de judecată, faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, va fi condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, respectiv în cazul în care faţă de acesta se va lua măsura de siguranţă a internării medicale sau internarea medicală provizorie, poate să fie informată cu privire la punerea în libertate în orice mod sau evadarea acestuia, inclusiv din unitatea în care executa măsura internării medicale”, se arată în proiectul de lege.

Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată pe rolul căreia se află cauza, respectiv judecătorul delegat cu executarea de la instanţa de executare, informează victima infracţiunii şi membrii de familie ai acesteia, care ar putea fi în pericol, despre împrejurarea că persoana aflată în arest preventiv, în arest la domiciliu sau în executarea unei pedepse ori măsuri educative privative de libertate, respectiv care este internată medical, va fi eliberată.

Dacă data eliberării este cunoscută, informarea victimei infracţiunii şi a membrilor de familie ai acesteia se realizează cu cel puţin 5 zile înainte de momentul eliberării inculpatului, condamnatului sau făptuitorului internat medical, iar în celelalte cazuri informarea se realizează de îndată.

Victimele vor fi alertate și în cazul unei evadări

„În cazul evadării din locul în care inculpatul sau condamnatul execută măsura preventivă privativă de libertate, pedeapsa închisorii ori a detenţiunii pe viaţă, administraţia locului de deţinere sau organul de poliţie care supraveghează respectarea executării măsurii arestului la domiciliu înştiinţează, de îndată, organul judiciar, organul de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte victima, care, de urgenţă, informează victima infracţiunii şi membrii de familie ai acesteia care ar putea fi în pericol”, menţionează iniţiativa legislativă.

Proiectul de lege, iniţiat de deputatul PSD Diana Tuşa, a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.