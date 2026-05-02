Momentul în care o călugăriță este agresată de un bărbat, în Ierusalim. Atacul filmat provoacă un val de condamnări. VIDEO

Înregistrarea publicată de poliția israeliană arată cum un bărbat se apropie din spate de o călugăriță îmbrăcată în alb și o trântește la pământ. Victima rămâne întinsă pe trotuar, în timp ce agresorul pare să se îndepărteze.

Aceștia își exprimă îngrijorarea în fața unei serii de acte de violență țintite, relatează NBC News.

La scurt timp, acesta se întoarce și o lovește cu piciorul, agresând în același timp și un martor care încerca să intervină.

Anchetă pentru agresiune motivată de ură

Poliția a anunțat că incidentul a avut loc marți, iar un suspect a fost deja arestat, fiind suspectat de agresiune cu motivație rasistă. Nici identitatea agresorului, nici cea a victimei nu au fost făcute publice.

Autoritățile au difuzat însă imagini cu rănile suferite de călugăriță, inclusiv vânătăi vizibile pe față.