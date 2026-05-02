Momentul în care o călugăriță este agresată de un bărbat, în Ierusalim. Atacul filmat provoacă un val de condamnări. VIDEO

Captură video YouTube / Guardian News

Un videoclip surprins de camerele de supraveghere, în care un bărbat agresează o călugăriță franceză la Ierusalim, a stârnit un val de indignare și reacții ferme din partea liderilor creștini. 

Mihaela Ivăncică

Aceștia își exprimă îngrijorarea în fața unei serii de acte de violență țintite, relatează NBC News.

Înregistrarea publicată de poliția israeliană arată cum un bărbat se apropie din spate de o călugăriță îmbrăcată în alb și o trântește la pământ. Victima rămâne întinsă pe trotuar, în timp ce agresorul pare să se îndepărteze.

La scurt timp, acesta se întoarce și o lovește cu piciorul, agresând în același timp și un martor care încerca să intervină.

Anchetă pentru agresiune motivată de ură

Poliția a anunțat că incidentul a avut loc marți, iar un suspect a fost deja arestat, fiind suspectat de agresiune cu motivație rasistă. Nici identitatea agresorului, nici cea a victimei nu au fost făcute publice.

Autoritățile au difuzat însă imagini cu rănile suferite de călugăriță, inclusiv vânătăi vizibile pe față.

Consulatul Franței a confirmat că femeia agresată este călugăriță la Școala Biblică și Arheologică Franceză din Ierusalim.

Incidentul s-a petrecut în apropiere de Mormântul lui David, un loc simbolic din orașul considerat de secole un spațiu de conviețuire pentru trei mari religii: creștinismul, iudaismul și islamul.

Reacții ferme din partea liderilor creștini

Directorul instituției, părintele Olivier Poquillon, a transmis un mesaj de solidaritate și recunoștință pentru cei care au intervenit: „Flagelul urii este o provocare comună”.

La rândul său, Farid Jubran, consilier al Patriarhiei Latine din Ierusalim, a calificat incidentul drept „o infracțiune motivată de ură, respingătoare și barbară comisă împotriva unei călugărițe neajutorate”.

Key Alves "rupe" internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai frumoasă voleibalistă din lume
