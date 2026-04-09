Peste 9.000 de polițiști și jandarmi vor fi în misiune în toată țara, în aceste zile aglomerate.

Pe șosele din țară vor fi în misiune peste 1.500 de polițiști rutieri cu 400 de aparate radar. Vor fi făcute mai multe filtre de control decât în mod obișnuit. Sunt pregătite și elicoptere de la Inspectorul General de Aviație, care vor monitoriza traficul și locurile unde se pot crea blocaje.

Pe de altă parte şi poliţiştii de la ordinea publică, alături de pompierii și echipajele SMURD vor supraveghea atent gările, restaurantele în zonele turistice. Dar mai ales lăcașurile de cult, unde se estimează că vor ajunge peste două milioane de credincioși.

Și la intrările și ieșirile din țară se fac controale duble. Peste 3.500 de poliţişti de frontieră vor fi prezenţi la toate punctele de trecere. Pentru a evita aglomerația pe aplicaţia trafic-online, puteţi afla media timpilor de așteptare la graniță.

Recomandarea înainte de a porni la drum este să verificăm din timp condiţiile meteo, dar și cât de aglomerat este traseul. Și dacă este cazul, să alegem variante ocolitoare.