"Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial condamnă public şi fără rezerve noul proiect al legii salarizării, apreciind că acesta reprezintă un nou atac direct asupra personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete. Sub pretextul unei reforme bazate pe 'echitate' şi 'modernizare', Guvernul propune în realitate menţinerea grefierilor într-o zonă inferioară de salarizare, deşi aceştia reprezintă categoria profesională care susţine efectiv funcţionarea zilnică a sistemului judiciar. Mai grav, actualul proiect încalcă inclusiv recomandările care au stat la baza reformei salarizării", declară sindicatul.

Reprezentaţii grefierilor susţin că Guvernul ignoră metodologia şi recomandările Băncii Mondiale privind ierarhizarea funcţiilor în raport cu complexitatea muncii şi impactul real al activităţii desfăşurate, dar şi recomandările Curţii de Conturi formulate după controlul efectuat la nivelul tuturor ordonatorilor de credite din autoritatea judecătorească, recomandări care au vizat expres necesitatea unei legi separate de salarizare pentru sistemul judiciar.

"Cu alte cuvinte, Guvernul ignoră atât realitatea din instanţe şi parchete, cât şi concluziile oficiale ale propriilor organisme de control şi ale instituţiilor internaţionale invocate chiar de autorităţi. Este revoltător că exact funcţia care asigură desfăşurarea procedurilor judiciare, legalitatea actelor şi funcţionarea concretă a instanţelor şi parchetelor să fie tratată salarial ca o categorie marginală. Justiţia nu se poate înfăptui fără grefieri! Grefierii duc în spate şedinţele de judecată, redactarea actelor, administrarea dosarelor şi întreaga activitate procedurală fără de care justiţia nu poate funcţiona. Fără semnătura grefierului, hotărârea judecătorească este nulă! Cu toate acestea, proiectul de lege transmite un mesaj clar: Statul român consideră că rolul grefierului valorează din ce în ce mai puţin", se mai arată în comunicat.

Sindicatul Dicasterial avertizează că această lege va accelera prăbuşirea sistemului judiciar prin accentuarea deficitului de personal, demotivarea profesională şi plecarea oamenilor din sistem.

"După ani întregi în care grefierii au fost obligaţi să suporte îngheţări salariale, discriminări şi suprasarcină profesională, Guvernul încearcă din nou să transforme grefierii în categoria sacrificată a justiţiei din România. SNGJ Dicasterial respinge ferm această formă a legii şi anunţă public că nu va accepta repetarea situaţiei generate de Legea nr. 153/2017, când salariile grefierilor au rămas practic îngheţate timp de 5 ani de zile, în timp ce responsabilitatea, volumul de muncă şi presiunea profesională au crescut constant. Personalul auxiliar de specialitate nu mai poate fi folosit pentru a ţine sistemul judiciar în viaţă, în timp ce drepturile şi statutul profesional îi sunt permanent ignorate", transmite sindicatul.

În aceste condiţii, SNGJ Dicasterial anunţă că Adunarea Generală Extraordinară a fost deja convocată şi se va întruni, miercuri, pentru stabilirea formelor de protest care vor fi declanşate împotriva "acestei legi profund nedrepte şi împotriva continuării politicii de umilire salarială a grefierilor din România".

CSM atacă dur noua lege a salarizării

Comunicatul grefierilor vine după ce preşedinţii tribunalelor şi curţilor de apel au criticat dur noua lege a salarizării personalului bugetar, susţinând că, prin acest proiect, "asistăm la o afirmare pe scena politică a unor evidente conduite dictatoriale". De asemenea, ei consideră că această iniţiativă legislativă îşi propune deprofesionalizarea unor domenii esenţiale şi afirmarea "diletantismului" ca politică de stat.

Noua lege a salarizării a fost criticată şi de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul General.

Astfel, Parchetul General susţine că noua lege a salarizării aduce grave atingeri statutului procurorului, menţionând că va analiza "toate demersurile legale necesare" pentru apărarea acestui statut, iar CSM consideră că prevederile din proiect vor "submina definitiv" funcţionarea Justiţiei.