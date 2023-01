Valul de concedieri din IT se simte mai puțin în România. Dimpotrivă, aici au loc angajări

Valul de concedieri din industria IT, anunțat de companii gigant precum „Google”, „Microsoft”, „Amazon” sau „Meta”, afectează deocamdată prea puţin România, spun analiștii.

La noi, numeroase companii sunt în plină dezvoltare, și încă au nevoie de oameni. Mai mult, unii dintre cei care lucrau în domeniu, pe cont propriu, își caută acum, un loc de muncă stabil.

O companie de IT din Cluj-Napoca a primit în ultima vreme tot mai multe cereri pentru un loc de muncă.

Adrian Florian – CTO firmă IT: „În ultimele trei luni am observat un flux destul de mare de oameni care veneau să aplice la noi pentru joburi, surprinzător, cu experiență. Asta este cumva surpriza cea mai mare, din ce am observat noi sunt oameni care trec de la freelancing de la ceva mai stabil, sau efectiv oameni care vor să-și schimbe proiectele sau compania. Puțini au menționat că au fost dați afară, dar s-a întâmplat."

Nevoie de specialişti în IT este şi în Bucureşti. unde, în ciuda concedierilor anunţate la nivel mondial, sunt companii care au nevoie de personal.

Iulian Lupescu, managerul unei companii din București: „Noi dorim să livrăm servicii către noi clienți în continuare, dar nu cred că vom pune piciorul pe accelerație sau că vom face lucrurile la un pas mai încet ca până acum. În momentul actual suntem cu personalul ok, deși dacă se confirmă un client nou, atunci suntem gata să facem noi angajări.”

În cel mai rău caz, şi România ar putea fi afectată de reduceri de personal de la jumătatea anului încolo, spun experții.

Dragoș Ghepan, managerul unui târg de cariere: „Sunt relativ localizate și de volum mic raportat la dimensiunea pieței, și încă nu se simte un aflux și nici nu am avea motive să credem că în perioada următoare sau cel puțin în prima jumătate a anului se vor simți un număr mare, sau va fi în piață un număr foarte mare de oameni care vor da afară.”

La nivel global, mai multe companii vor renunța la angajați. Ultima care a anunțat că va da afară 600 de oameni, adică 6% din totalul personalului, a fost Spotify.

Și Microsoft și Google au anunțat disponibilizări. Cea din urmă va renunța la 12.000 de oameni, adică aproximativ 6% din forța de muncă pe care o deține. Măsura luată de Microsoft va afecta aproape 5% din totalul personalului. Amazon și Meta vor da afară 6%, respectiv 13% dintre angajați.

Potrivit unui site care centralizează disponibilizările, 173 de companii din IT au concediat doar anul acesta peste 55.000 de angajați, iar în 2022 peste 150.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă din peste 1000 de firme.

Dragoș Stanca, consultant: „Post pandemie nu doar mentalitatea angajaților s-a schimbat, ci și angajatorii au avut niște revelații. Una dintre revelații fiind că nu toți angajații sunt neapărat necesari. În al doilea rând, avem o situație economică de tip recesiune, consumul este jos, cheltuielile se reduc, nu numai cheltuielile personale ci și cheltuielile companiilor care sunt clienți ale acestor giganți din tehnologie.”

Marile companii de tehnologie care au sedii și în România nu au dorit să ofere informaţii despre efectele pe care le au la noi deciziile luate la nivel central.

Giganții IT care au anunțat disponibilizări

Google - 12.000 angajați -6% din total

Microsoft - 10.000 angajați -5% din total

Amazon - 18.000 angajați -6% din total

Meta - 11.000 angajați -13% din total)

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 23-01-2023 19:37