Salarii de 6.000 de dolari și bilete de avion asigurate. Tinerii români, vânați cu oferte

Giganţii din domeniul IT din Japonia sunt pe urmele românilor. Una dintre cele mai mari companii de recrutare nipone vine cu oferte de muncă mai mult decât atrăgătoare pentru studenţii din ultimul an.

Un mediu de lucru extrem de interesant, lefuri de câte 6.000 de dolari pe lună, cursuri de japoneză, bilete de avion asigurate -sunt doar câteva dintre beneficii. Mulţi dintre tineri îşi fac deja planuri pentru a pleca din ţară, deşi România se confruntă cu un deficit de forţă de muncă în domeniul IT de 18.000 de angajaţi.

Cunoscuţi drept fiind cei mai puternici în robotică şi electronice, japonezii au descoperit piaţa din România drept una ofertantă în forţa de muncă. Tinerii, proaspăt absolvenţi a facultăţilor de tehnologii informaţionale, se arată atraşi de oferta unui loc de muncă în ţara în ţara soarelui răsare, unde roboţii sunt o prezenţă constantă.

Vlad a absolvit în toamnă facultatea de Informatică la Universitatea Ovidius din Constanța şi consideră oportunitatea unui astfel de job extrem de inspititoare- mai ales că din copilărie era fascinat de cultura japoneză şi vestitele anime-uri.

Munteanu Vlad, 21 ani facultatea de Informatică: "Este o ţară foarte frumoasă, cu o cultură deosebită şi modul în care lucrează este foarte efficient. Japonia de foarte mult timp a fost în top la capitolul IT, la capitolul cibernetică, ei conduc cu robotica, cu maşinile, cu tot ce ţine pe partea de electrică."

Oferta japonezilor include un contract de muncă pe o perioadă de 3 ani, un salariu de pornire între 6-7.000 de dolari pe lună, bilete de avion asigurate şi un ghidaj permanent în procesul adaptare.

Cursurile de limbă japoneză şi introducere în cultura tradiţională sunt incluse în procesul de adaptare.

Yuki Miyagi, SEO companie de IT japoneză: "România este foarte cunoscută pentru dezvoltarea domeniului IT la momentul de faţă. Universităţile din România oferă nişte programe foarte performante, pregătesc studenţii la un nivel foarte înalt în domeniul tehnologiilor. Din acest moment am decis să ne concentrăm atenţia pe această ţară, este prioritatea numărul 1 în Europa. Începând cu sectorul de gaming, electronice. "

Alexandru Bobe, prorector Universitatea "Ovidus" Constantă: "În momentul în care ajungi pe un astfel de post şi bine plătit dar şi nu este de entry level, de fiecare dată arzi etape. Se pot petrece lucrurile acestea foarte greu în zona Europei, lumea nu este dispusă să îţi ofere şansa asta să arzi etape, dar partea asiatică se pare că are nevoie. Deficitul este atât de mare şi la ei, la fel cum este şi în Europa, dar sunt dispuşi să investească."

Un salariu pentru primul nivel de angajare în domeniul IT în România este aproape de 10 ori mai mic decât cel din Japonia.

Reporter: Crezi că ai putea vreodată să ai acelaşi salariu şi în România?

Eduard, student Computer Science: Cu mai multă experienţă da, dar așa de la început, nu. Trebuie să o iau de la zero şi să cresc în rang.

Potrivit unui studiu, până în anul 2021 domeniul tehnologiilor informaţionale va avea în România un deficit de peste 20.000 de angajaţi.